‘Chucky’ Lozano asegura que se sintió en “shock” al conocer la propuesta de San Diego

El delantero mexicano e histórica figura de la selección nacional de su país, Hirving ‘Chucky’ Lozano, firmó este jueves un contrato como nueva estrella del San Diego FC de la Major League Soccer (MLS) para reforzar al club en la ofensiva y así convertirlos en un equipo mucho más competitivo para poder luchar por el título de campeón de esta competencia que cada día mejora su rendimiento y se vuelve más competitiva.

En declaraciones ofrecidas para el San Diego FC, el goleador azteca se mostró bastante contento por este hecho por formar parte de este equipo y además aseguró que quedó en “shock” al ver el gran proyecto con el que creció dentro del fútbol unas 10 veces más avanzado y enfocado en impulsar a cada uno de los futbolistas que se encuentran dentro de sus filas; esto le dio entender a Lozano el crecimiento que ha registrado toda la liga de los Estados Unidos.

“Desde el momento que tuvimos la primera plática con San Diego y me mostraron todo el proyecto fue un momento donde como shock, es un proyecto que yo viví, que yo crecí, pero 10 veces mejor, la verdad que me siento muy… le proyecto que es de mi vida, lo vi como mi vida y woow, me identifico mucho con eso, es padrísimo”, expresó el Chucky Lozano.

“Poder traer a mexicanos a un proyecto así que lastimosamente México no vive un momento bien con los jóvenes, sacarlos de cualquier cosa mala y traerlos y que crezcan, que un club les ayude como lo tiene le proyecto San Diego es espectacular, me identifico muchísimo, es un proyecto que va a ser importante a nivel mundial”, agregó el jugador en sus declaraciones.

En sus palabras el delantero mexicano también enfatizó que ve bastante posible que la Major League Soccer se convierta en unos pocos años en una liga Top del continente y posiblemente del mundo debido a la estructura que maneja y que utilizan cada uno de sus equipos para poder mejorar cada día y ser mucho más competitivos en el terreno de juego.

“La MLS está en un crecimiento importante, en unos años puede ser de las más importantes del mundo, tienen el proyecto, estructura y mentalidad de llegar a ese objetivo, ser parte de eso es muy importante e importante para México, es un país de primer mundo que tiene la posibilidad de hacer una liga y México está cerca de Estados Unidos y es una buena oportunidad”, concluyó.

