Circula supuesto mensaje de Ángela Aguilar, defendiéndose del hate por su relación con Nodal

En redes como Instagram ha aparecido un supuesto mensaje de Ángela Aguilar en donde expone la ansiedad que está viviendo a raíz del hate masivo que se ha desatado en su contra por la relación que ahora sostiene con el cantante Christian Nodal.

Se dice que el escrito es falso, por varias razones, la primera porque de momento no se ve habilitado en ninguna red social oficial que le pertenezca directamente a la cantante. Y la segunda, porque la cuenta que ahí aparece reflejada @angela_aguilar0, que corresponde a “X”, no es oficial y apenas cuenta con 77 seguidores.

Sin embargo aquí te compartimos el supuesto mensaje de Ángela Aguilar, del cual muchos están hablando actualmente:

“Estoy escribiendo esto con una gran ansiedad y desesperación de saber todo lo que se está diciendo de mi. Quiero aclarar que me siento muy decepcionada de mi gente y de mis colegas, por pensar mal de mi sin saber mi versión, lamentablemente en las redes se han dicho cosas horrendas y nefastas de mi”.

“Todos somos humanos y cometemos errores, eso no me hace menos o más que alguien, sé que con disculparme no cambiará nada pero sólo pido que esperen por mi versión, yo hoy tuve contacto con la otra persona que está dentro de este problema estuvimos hablando y me disculpe, por otra parte yo no culpo a nadie ya que sólo nosotros sabemos lo que en realidad pasó. Les pido que no asuman cosas que no son y que puedan esperar por mi versión de los hechos, los quiero”.

Lamentablemente muchos sí han creído que el texto anterior corresponde a la joven cantante y el ataque hacía su persona es aún peor, con mensajes como estos:

“Que alguien le ponga una asesor Ángela Aguilar por Dios, señor Pepe Aguilar dele dinero, págale un asesor que mire las palabras con las que escribe, con las que da entrevistas ayer dijo que su relación ya tiene pasado y en esta pidió disculpas, por qué tiene que pedir disculpas si no hizo nada malo… Diosito ilumina Ángela Aguilar”.

“Ahora resulta 🙄 eso no lo pensó cuando dañó esa familia, para todo hay tiempo, su deber era esperar. Se llama prudencia. Toda relación que termina necesita un tiempo prudente; Nodal solo esta confundido, despechado y no sabe estar solo. No está enamorado. Jamás”.

La cuenta oficial de Ángela Aguilar en “X” es la siguiente: @AngelaAguilar__ y ahí su última publicación es el promocional del video de “Gotitas Saladas”, el cual estará disponible el 13 de junio.

Video Oficial de Gotitas Saladas disponible este jueves 13 🌧️💙🍂🪟



Activa tu recordatorio aquí: https://t.co/dBA0qeLKYp pic.twitter.com/C4plURQCsf — Ángela Aguilar 🇲🇽 (@AngelaAguilar__) June 11, 2024

Sigue Leyendo más de Ángela Aguilar aquí:

· El mensaje de Pepe Aguilar para los novios de sus hijas: “Tú sabes quién soy, no la riegues”

· Belinda reacciona al noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar, pero después borra el mensaje

· Pepe Aguilar acepta que su hija Ángela Aguilar lo ha superado y admite que esto para él es un halago