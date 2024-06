¿En picada el rating del prime time de Telemundo, qué pasa con El Señor de los Cielos 9?

Sabíamos que después de La Casa de los Famosos 4, las producciones que aún quedaban en el prime time de Telemundo iban a tener que sostenerse solas, sin el empuje que claramente dejaba las tres horas de gala diarias. Lamentablemente, el éxito del reality más polémico de la televisión hispana fue arrollador y no sólo para la competencia, TelevisaUnivision, sino para el mismo Telemundo, porque ahora las comparativas en rating con “Top Chef VIP 3” y “El Señor de los Cielos” se ven en brutal desventaja.

Llama también la atención que entre ambas producciones, el rating de “Top Chef VIP 3” está superando al de la historia de Aurelio Casillas. Si bien es cierto el drama dentro de la ficción va a todo vapor, también es una realidad que hay muchos que sienten decepción ahora que Rafael Amaya y Telemundo han confirmado que éste ya no formará parte del proyecto ni de la cadena.

Tal vez, soltar esta noticia cuando la telenovela aún se encontraba al aire no fue la mejor decisión. Ya que muchos fans que han aplaudido que la novena temporada retomara la raíz violenta del personaje, no se sienten complacidos al saber que Amaya ya no volverá a darle vida al gran Aurelio Casillas.

EE UU #Ratings

Personas de más de 2 años

Viernes 31 pic.twitter.com/DgTpRgEez6 — PRODU (@PRODU) June 6, 2024

Por otra parte, la aparente mejoría del rating del programa conducido por Carmen Villalobos, para mucho se debe a que el show ahora tiene una dinámica aparentemente diferente. En pantalla el show dura más tiempo y esto le permite al televidente mantenerse más al tanto de lo que pasa en la cocina y fuera de la misma, por esta razón también se ve cómo circula el drama y los bandos. Por otra parte, el hecho de que esta edición tenga esta vena dramática, aún y cuando genere rechazo en algunos, otros están hablando de cómo varios personajes deberían ser parte de La Casa de los Famosos 5 o de La Casa de los Famosos All Stars.

El furor de La Casa de los Famosos 4

Las producciones que siguen gozando en gran medida del interés del público que aún hay en relación a La Casa de los Famosos 4 son los programas como “Hoy Día”, “En Casa con Telemundo”, “Al Rojo Vivo” y “La Mesa Caliente”. Todo porque en muchos de estos hemos seguido contando con la presencia de los ex habitantes más polémicos y queridos de la temporada.

Clovis Nienow y Rodrigo Romeh estuvieron durante varias semanas como conductores invitados en varios de estos shows, y así también la mismísima Maripily Rivera y Alana Lliteras.

Sin embargo, estos programas ya no cuentan con ellos entre sus talentos y ahora ellos siguen cosechando el furor y cariño del público mediante sus plataformas digitales a nivel individual. Univision también se subió a la cresta de la ola de La Casa de los Famosos 4 al obtener una entrevista exclusiva con Lupillo Rivera, quien para el final del reality se negó a conversar con Telemundo. Lo que generó un sinfín de rumores y de antagonismo entre el intérprete y algunos ex habitantes.

Las telenovelas de Univision recuperan el prime time

Antes de La Casa de los Famosos 4, Univision reinaba en el prime time con las famosas telenovelas de Televisa. Sin embargo las series y las producciones que entraron al prime time para el primer trimestre de este año, no lograron superar el interés que fue ganando el público hispano por el famoso reality de Telemundo.

Pero ahora que el show terminó, “La Rosa de Guadalupe”, “Un Golpe de Suerte” y “Gallo de Oro” se han situado en la preferencia del espectador, dejando los dos programas que la competencia tiene en la parrilla con un segundo lugar. Ahora bien. la diferencia numérica no es tan apabullante, pero sí le permite a TelevisaUnivision quedarse con la delantera, por ahora.

