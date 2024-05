UpFront 2024-25 TelevisaUnivision: Aquí las telenovelas y programas de estreno que vienen en camino

TelevisaUnivision realizó su Upfront 2024-2025, como Telemundo, y también presentó lo que será su programación demostrando que entienden a su audiencia y llevando lo mejor de su contenido no sólo en sus canales oficiales, sino también en sus producciones de streaming.

Clarissa Molina y Raúl “El Gordo” de Molina en la alfombra del upfront de la cadena TelevisaUnivision, que presentó las novedades en la programación. / Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

“Las marcas sólo pueden ganar cuando son relevantes en la cultura que las rodea, y su conexión con la cultura latina comienza aquí”, dijo Donna Speciale, presidenta de Marketing y Ventas de Publicidad de la cadena en Estados Unidos.

Desde la ciudad de Nueva York, Speciale también añadió: “Nadie tiene el tamaño, alcance y sofisticación como TelevisaUnivision”.

“Somos una plataforma cultural masiva que abarca miles de puntos de contacto con el consumidor: un gigante multipantalla con cuatro redes líderes, el principal transmisor en español, una enorme audiencia social, 300 estaciones de radio y locales, y el hogar del fútbol, la música, el entretenimiento, y noticias para latinos. Nuestra plataforma cultural es su agente fundamental para el crecimiento y nosotros somos su socio cultural: el puente que lo conecta con la base de consumidores más codiciada del país”, concluyó.

ViX

Mediante el comunicado de prensa, también anunciaron la presencia de Pierluigi Gazzolo, director ejecutivo de ViX, quien en el evento destacó en este UpFront que la plataforma actualmente llega a 50 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo y que actualmente esta ha crecido al menos un 70% año tras año en territorio americano.

Ignacio Meyer, presidente de Univision Networks Group, reforzó la amplitud de la oferta de contenido en vivo en todo el portafolio de la compañía, que abarca noticias, deportes y entretenimiento.

“La pasión cultural y el orgullo corren profundamente por nuestras venas, y nuestro ecosistema de contenido garantiza que, sin importar el género o la pantalla, seamos el destino para los hispanos”, dijo Meyer.

Series por ViX

Chiquis Sin Filtro: Como nunca antes, Chiquis abrirá su corazón y revelará su historia más íntima. Conoceremos en profundidad todo sobre su pasado, tocando temas dolorosos que ella había querido guardar silencio.

Cada episodio tendrá mucha diversión, lágrimas y emociones fuertes de su día a día. Veremos a Chiquis sin filtros desde su casa en Los Ángeles y cada paso de su gira por Estados Unidos y México, su tiempo en familia y las miles de cosas con las que tiene que lidiar cada día y que nadie imagina, incluyendo cómo enfrenta los conflictos familiares y los desafíos de ser la hermana mayor.

Chiquis en la alfombra del upfront de la cadena TelevisaUnivision, que presentó las novedades en la programación por lo que resta del año. / Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

Arcadia: Un hombre huye de un amor destrozado y de un pasado violento. Bajo una identidad falsa, se instala con su hijo en Arcadia, un pueblo paradisíaco de las Islas Canarias.

Después de años de tranquilidad y anonimato, alguien lo reconoce poniendo en peligro a su familia y la vida que ha construido. Para proteger su paraíso, tendrá que enfrentarse a lo que más teme: los demonios que lleva dentro. Pero el amor, como el destino, es caprichoso, y volverá a cruzarse en su camino en el momento más oscuro.

Sistema Uforia

En la actualidad la música latina tiene un espacio importante en el Sistema Uforia, con una nueva capacidad siempre activa para que las marcas se conecten a los más de 500 puntos de contacto musicales de la compañía que abarcan su cartera musical, incluidas tres nuevas oportunidades para las marcas en 2024-2025:

Lo Nuestro Fest: Un festival de cultura latina de tres días en Miami, encabezado por Premio Lo Nuestro, la entrega de premios de música en español de mayor duración, en febrero de 2025.

Un festival de cultura latina de tres días en Miami, encabezado por Premio Lo Nuestro, la entrega de premios de música en español de mayor duración, en febrero de 2025. Casa Creator: El encuentro de creadores latinos más grande de la historia, en conjunto con la entrega de premios de música juvenil de la compañía, Premios Juventud, en el verano de 2025.

El encuentro de creadores latinos más grande de la historia, en conjunto con la entrega de premios de música juvenil de la compañía, Premios Juventud, en el verano de 2025. A New Artist Discovery Arm: Aquí habrá conexión de marcas con músicos emergentes y creadores de cultura a medida que comienzan su ascenso al estrellato, aprovechando la capacidad comprobada de la compañía para brindar una plataforma de lanzamiento a las estrellas más importantes del mañana.

Series y Telenovelas para 2024-25

La Historia de Juana: Cautivando al público con su premisa única de una inseminación accidental, esta historia tuvo éxito en su adaptación al idioma inglés (“Jane the Virgin”). Una comedia romántica fresca y poco convencional, que profundiza en la dinámica de clases sociales. La protagonista, que sin saberlo trabaja para el padre de su bebé, se enamora de él, provocando una serie de consecuencias hilarantes y dramáticas.

Papás Por Conveniencia: Tino, un padre soltero que lucha contra el desempleo y un hijo discapacitado, se reencuentra con su exitosa ex novia Aidé en su reunión de la escuela secundaria. Miente sobre su situación, pero emerge una verdad impactante: él es el padre de sus revoltosos gemelos. A pesar de su engaño, Aidé, que se enfrenta a su propia crisis de crianza, reconoce sus cualidades paternales y le ofrece un trabajo de niñera y un lugar donde quedarse. Esto altera la dinámica familiar, pero Tino lo ve como una oportunidad para reconstruir su vida.

El Precio de Amarte: Esta cautivadora serie cuenta la historia de un hombre obligado a abandonar su hogar y su familia cuando era niño. Al regresar años después, su búsqueda de la verdad y la justicia se ve desviada por una apasionada historia de amor. Llena de acción, intriga y giros inesperados, esta saga promete un emocionante viaje a través de generaciones, marcadas por el amor y la tragedia.

Programas

¿Quién es la máscara?: El exitoso juego de adivinanzas del concurso de canto ha regresado. Aquí, los artistas son celebridades que ofrecen actuaciones increíbles mientras visten elaborados trajes de pies a cabeza que ocultan sus identidades a la audiencia, los jueces y otros concursantes. Un panel de investigadores repleto de estrellas trabajará en conjunto para descubrir la identidad de las celebridades enmascaradas. A lo largo del espectáculo, el panel de investigadores dará la bienvenida a invitados especiales que los acompañarán en su difícil tarea.

“Deal or No Deal Island“: En un nuevo giro del clásico programa de juegos, 13 concursantes viajan a la isla privada del banquero, donde compiten en atrevidos desafíos para encontrar maletines ocultos valorados en más de 200 millones de dólares. Luego, se selecciona a un jugador para enfrentarse al banquero en un juego de “Deal or No Deal”, donde depositan algo de dinero en efectivo para el bote del grupo, con la esperanza de hacer un buen trato y evitar ser eliminados de la competencia. Al final, sólo un concursante superará a los demás y finalmente vencerá al banquero para tener la oportunidad de ganar el premio final.

