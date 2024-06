Futbolista boliviano de 16 años se perderá la Copa América 2024 por culpa de su padre

Una de las promesas del fútbol boliviano y que tenía asegurada su convocatoria a la Copa América 2024 en Estados Unidos, ya no podrá asistir debido a un problema con el visado. Se trata de Moisés Paniagua.

El jugador del Always Ready ha deslumbrado a muy corta edad y a pesar de tener todo en regla a nivel federativo para jugar con Bolivia en el torneo más grande de América, un tema burocrático cambió por completo los planes.

El responsable de la situación es el padre del extremo. La Federación Boliviana de Fútbol se vio en la obligación de emitir un comunicado explicando los pormenores de la situación. Al ser Paniagua un jugador menor de edad, necesita la autorización de ambos padres para poder salir del país.

El papá del jugador se encuentra fuera de Bolivia y al no poder firmar los documentos pertinentes, su hijo queda automáticamente desconvocado por no contar con visado.

“La Federación Boliviana de Futbol aclara que el jugador Moisés Paniagua no formará parte de la delegación que disputará los partidos amistosos internacionales y de Copa América, debido a que, al no contar con la mayoría de edad y al estar ausente del país, uno de los padres, no pudo concluir con los trámites exigidos para el visado de ingreso a los Estados Unidos de América. La FBF y el cuerpo técnico lamentan no contar con este joven talento nacional en este importante torneo continental”, informaron.

El joven atacante se perderá los compromisos ante Ecuador y Colombia. Tampoco podrá participar de las concentraciones. Paniagua debutó en el Always Ready en 2022 con tan solo 15 años. Su talento ha sido tal que fue llegar y besar el santo. Solo un partido como suplente.

En total, el extremo ha jugado 36 partidos, unos 1.627 minutos en los cuales ha marcado cinco goles de la liga local. También debutó en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana.

Sigue leyendo:

· Murió el futbolista colombiano de 24 años Guillermo Denis Beltrán en un entrenamiento en Bolivia

· Copa América 2024: Los destinos en Estados Unidos más buscados por los fanáticos del fútbol

· Presidente de Conmebol reveló que van 750,000 entradas vendidas para la Copa América 2024