“Le tienes miedo a Benavídez”: De La Hoya se burla de Canelo por no querer pelear con David Benavídez

Los dimes y diretes entre Saúl Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya vienen de larga data y el exboxeador y actual promotor le echó más leña al fuego con una acusación: “Le tienes miedo a Benavidez”.

En un video publicado en su cuenta en Instagram destapa que le llenó las bolsas de dinero por su supuesto temor a enfrentar a David Benavidez, quien espera pelear por sus títulos indiscutidos desde hace tres años.

El mensaje de ‘Golden Boy’ surge después de observar al ‘Canelo’ hablar mal de él a sus espaldas. El promotor estando en su asiento propio y con una copa de vino en la mano, le dejó un mensaje categórico al tapatío

“’Canelo’, ¿acabo de ver otro video donde todavía estás hablando mie? Todo lo que dices es “Que se j”’. A la mie*** eso. Oh, él me robó.’ Bueno, obviamente además de difamarme, ¿por qué no miras dentro de tu propio círculo? Porque sé con certeza que la gente te está robando”.

“Por cierto, me llenaste los bolsillos. Le hiciste a (Jaime) Munguía un montón de dinero porque le tienes miedo a David Benavidez, Que te jo***”, lanzó el exboxeador profesional.

Hay que recordar que el pleito entre Óscar de la Hoya y Saúl ‘Canelo’ Álvarez despertó durante la previa del combate de boxeo celebrado el 04 de mayo en Las Vegas, Nevada.

La discusión se salió de control que ‘Golden Boy’ envió una carta legal contra el campeón indiscutido por difamarlo de robar dinero a los varios peleadores.

Por ahora, Canelo Álvarez se tomará un pequeño descanso para comenzar a pensar quién será su próximo objetivo para septiembre, mientras que David Benavídez subirá a las 175 libras para disputar el título interino del CMB contra Oleksandr Gvozdyk este sábado 15 junio.

Usyk atacó a Canelo

El mundo del boxeo está en llamas tras las recientes declaraciones del campeón unificado de peso pesado, Oleksandr Usyk, quien cuestionó la popularidad global de Canelo Álvarez, el monarca indiscutido de los pesos supermedianos.

“Canelo dice que es la cara del boxeo, pero no lo es en Ucrania, no lo es en Arabia Saudita, no lo es en Europa. Quizá en México sí es la cara del boxeo, aunque no lo sé”, aseguró Usyk.

El ucraniano no sólo negó la prominencia de Canelo en el panorama global, sino que también ironizó sobre el impacto del mexicano en el deporte; agregó: “Me gusta Canelo, porque es un hombre fuerte para el boxeo, pero de eso a ser la cara del boxeo… está bien. Lo es”.

Las palabras de Usyk han generado un debate intenso entre los aficionados y expertos del boxeo. Mientras algunos defienden la postura del ucraniano, otros respaldan a Canelo, destacando su éxito en múltiples categorías de peso y su gran número de seguidores en todo el mundo.

