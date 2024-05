“Si el dinero es el correcto peleo con Benavidez ahora mismo”: Canelo Álvarez sobre su próximo combate

El peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez tuvo un convincente triunfo ante su compatriota Jaime Munguía, a quién venció por decisión unánime en Las Vegas.

Tras la victoria Canelo decidió elogiar a su rival, y volvió a afirmar que es el mejor del mundo.

“Significa mucho, es un gran hombre un gran campeón y va a seguir haciendo bien las cosas. Me siento orgulloso de representar a México. ¡Viva México Cabrones! Me tomo mi tiempo. Tengo mucha experiencia. Me tomo mi tiempo y tengo 12 rounds para noquearlo”, dijo Canelo.

Y contó: “Es por eso que soy el mejor. No me considero el mejor de todos los tiempos. Cuando me retire mis números hablarán por sí solos. Respeto a los peleadores mexicanos del pasado y del presente. Pero soy el mejor peleador ahora mismo”.

¿Canelo Álvarez peleará con David Benavidez?

Canelo también abrió la puerta para una posible pelea contra David Benavidez. Ante todas las críticas recibidas el pugilista aseguró que si el dinero es el correcto aceptará la pelea contra el mexicoamericano.

“Si el dinero es correcto, puedo pelear ahora mismo, no me importa una m… Todos preguntan por todo, todos dicen que no quiero pelear, pero ahora mismo puedo pedir lo que quiera puedo hacer lo que quiera. Y si les gusta bueno y si no también”, apuntó Canelo.

Se hablan de varios nombres para que se enfrente a Saúl en el mes de septiembre, pero de momento no hay nadie oficial. Ante esta situación, el propio Canelo se burló un poco de que muchos quieren subirse al ring con él, pero al final él exigirá por ser el mejor del mundo.

“Todos están bien enamorados de mí… La verdad me voy a sentar a disfrutar esta pelea y después veremos. he enfrentado a todos los que dicen que no, todos quieren muchas cosas, pero ahorita yo quiero también muchas cosas, estoy en una posición en la que yo puedo exigir”.

