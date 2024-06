Michelle Renaud responde al reclamo de su ex, por haberse llevado a su hijo a España

Hace unas semanas se informó que el exesposo de Michelle Renaud se encontraba molesto debido a que la actriz se llevó a su hijo Marcelo a vivir a España sin su consentimiento, situación a la que ella reacciona por primera vez.

En entrevista para “Ventaneando”, la ahora esposa de Matías Novoa señaló que no sabe por qué el padre de su hijo se molestó, pero confía en que, una vez que vea que el niño se encuentra en perfectas condiciones, se tranquilice.

“Yo creo que el papá tiene la madurez de decir que es una calidad de vida distinta y una gran oportunidad para Marcelo. Si él pusiera primero a su hijo, debería estar contento con el cambio”, dijo Michelle.

Para finalizar, la actriz aseguró que sabe que la decisión de mudarse a España implica un enorme cambio de vida tanto para su pequeño como para el hijo de Matías, pero su edad les ha permitido adaptarse sin problemas.

El agradecimiento de Michelle Renaud

Aunque ha asegurado en varias ocasiones que está gozando al máximo su embarazo, Michelle Renaud confiesa que las modificaciones que ha sufrido su cuerpo le han generado ciertas inseguridades; por fortuna, tiene a Matías Novoa a su lado para desaparecerlas por completo.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz reveló que recientemente le preguntó a su esposo si notaba los cambios y si la veía diferente en un sentido negativo, a lo que él le respondió dulcemente que no y que para él estaba igual de hermosa que siempre, por lo cual decidió agradecerle profundamente.

“Sólo quiero agradecerle a mi esposo por ser tan bello en todas mis etapas, por verme igual y sobre todo por tenerme paciencia cuando tanto estigma mental se me mete a la cabeza. Se me hace hermoso que, si bien si me ve con la misma mirada de siempre, me ayuda a no sentirme mal por los cambios naturales de mi cuerpo”, escribió Michelle.

Para finalizar, la actriz confesó que tenía muchos planes sobre cómo iba a lucir durante el embarazo; sin embargo, ninguno de ellos se concretó, pues en vez de tener músculos torneados tiene celulitis y en lugar de activarse está cansada todo el tiempo.

