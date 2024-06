Celine Dion revela haber tenido una adicción al Valium al tratar los síntomas de su enfermedad

Celine Dion brindó una nueva entrevista, en esta ocasión al medio NBC, en donde narró algunas de las dificultades a las que se ha enfrentado tras ser diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida en diciembre de 2022.

Durante la charla, Celine Dion mencionó que debido a esta enfermedad, la cual se caracteriza por ocasionar rigidez extrema en los músculos del paciente impidiéndole moverse de manera natural, se vio en la necesidad de consumir Valium, un poderoso medicamento usado, entre otras cosas, para “relajar los músculos”.

De acuerdo con la intérprete de “I Drove All Night”, decidió ingerir Valium con la única intención de seguir “actuando”. Sin embargo, y luego de consumir esta sustancia por un tiempo prolongado, el cuerpo de Dion comenzó a desarrollar cierta tolerancia, por lo que tuvo que incrementar las dosis de Valium.

Noventa miligramos de Valium te pueden matar. Puedes dejar de respirar. Y en un momento, la cosa es que mi cuerpo se acostumbró a 20 y 30 y 40 miligramos, hasta que subió. Y necesitaba más, eso fue relajar todo mi cuerpo” Celine Dion – Cantante

Celine Dion no se rinde

A pesar de no mencionar la manera en la que superó su “adicción” al Valium, la artista canadiense dejó en claro que su objetivo principal de volver a los escenarios ha sido su motivante para salir adelante.

Voy a volver a los escenarios, incluso si tengo que gatear. Incluso si tengo que hablar con mis manos, lo haré”. Celine Dion – Cantante

De manera reciente, y previo a esta participación, Celine Dion brindó otra entrevista, al medio Today, en donde mencionó sentir que la “estrangulan” cuando ha intentado cantar. Aunado a lo anterior, Dion también confesó que continúa sufriendo de un gran número de calambres que le ocasionan diversos espasmos, los cuales, incluso, han llegado a fracturarle las costillas.

Sin embargo, y a pesar de padecer esta serie de síntomas, la intérprete de “My Heart Will Go On” mencionó que trabaja “super duro” todos los días para volver a los escenarios: “He elegido trabajar con todo mi cuerpo y mi alma, con un equipo médico”.

Luego de su reaparición pública, a inicios de este año, en la ceremonia de premiación de los Grammy, Celine Dion ha empleado sus redes sociales para lanzar un poderoso mensaje de aliento y apoyo a todas las personas que padecen la misma enfermedad.

El documental de la canadiense, “I Am: Celine Dion”, saldrá a la luz el próximo 25 de junio a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

