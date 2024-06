Fallece a los 77 años Johnny Canales, famoso presentador de televisión mexicano

El mundo de la música se encuentra de luto tras confirmarse la lamentable noticia del fallecimiento del legendario presentador de televisión mexicano Johnny Canales, a los 77 años, tras sufrir un infarto provocado por los problemas de salud que venían padeciendo desde hace más de una década.

La muerte del pionero e impulsor de nuevos artistas tanto de la corriente texana como norteña, recordado por su icónica frase “You got it, take it away”, fue confirmada por su esposa, Nora Canales, quien señaló que su esposo falleció a las 23:55 horas el 12 de junio en Corpus Christi.

“Falleció anoche. Su corazón se cansó Su corazoncito ya dio lo que dio“, con estas palabras Nora Canales informó el deceso de su compañero de vida y estrella del programa “El Show de Johnny Canales”.

La noticia de la muerte del conductor trascendió esta mañana y conmocionó al medio grupero. Famosos como Ramón Ayala, Jennifer Peña, Pete Astudillo, Juan Villarreal y Los Cachorros, Control y Michael Salgado, entre muchos otros, hicieron llegar sus condolencias a la familia Canales con llamadas y mensajes a través de redes sociales.

En el 2007 Johnny sufrió una operación a corazón abierto y en el 2008 padeció un derrame cerebral, de acuerdo a información de su esposa.

¿Quién era Johnny Canales?

Johnny Canales emigró con su familia a Estados Unidos en su juventud. En los años 70, inició su carrera musical y fue entonces cuando comenzó a construir su nombre en la industria del entretenimiento.

Con su programa musical “El Show de Johnny Canales”, transmitiendo desde el Valle de Texas, Juan José Canales, nacido en General Treviño, Nuevo León, generó una plataforma para proyectar a artistas texanos como la misma Selena Quintanilla, a quien presentó siendo una niña de apenas 13 años, fue el encargado de llevar a Selena y Los Dinos a sus primeros conciertos en México.

Por su aportación al movimiento texano, Canales fue querido y respetado en el gremio.

Desde México también realizó grabaciones de su programa con conjuntos de la llamada onda grupera en la década de los 90.

