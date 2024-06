Jorge Ramos contó los abusos que sufrió tras ser agredido en un colegio de sacerdotes

‘Despierta América’ aprovechó la visita de Jorge Ramos para conversar con él sobre su trayectoria profesional, sus proyectos futuros y su visión del periodismo en la era digital. El presentador se mostró optimista sobre el futuro de la profesión y la importancia de seguir informando con ética y responsabilidad.

“Siempre me defino como periodista e inmigrante, pero en realidad soy muchas otras cosas más. Soy la pareja de Chiqui, soy también el papá de Nicolás, de Paola, de Carlota y de Marielena. Esas cosas me definen mucho más que ser periodista e inmigrante”, dijo al presentarse en el plató.

La visita de Ramos al espacio matutino de Univision fue una oportunidad para conocer más sobre su nuevo libro, sus opiniones y experiencias, así como para reflexionar sobre la importancia del periodismo en la sociedad actual.

“Yo iba a una escuela de sacerdotes donde nos pegaban. Agarraban las suelas de los zapatos, nos pegaban atrás, nos pegaban en las manos, entonces crecí en contra de esa autoridad religiosa y en contra de un papá duro. El mismo que me confesaba los viernes era el que nos pegaba, y luego con el temor de niño de que si me moría con un pecado sin confesar me iba al infierno”, dijo sobre la experiencia que tuvo cuando tan solo era un jovencito.

Sin embargo, es una persona que asegura no tener la fe puesta en Dios por las cosas que le llegaron a suceder: “Cuando estás en la guerra te das cuenta que no hay reglas. Agradeces la vida y agradeces poder respirar, agradeces el dolor y agradeces todo de estar vivo. Somos un pedacito en la galaxia y en el universo. Quisiera decirte que me transformé y empecé a creer, pero no”.

El libro de Ramos, ‘Así veo las cosas’, es un reflejo de sus opiniones y experiencias a lo largo de su vida. Con más de 35 años de experiencia en el periodismo, el reconocido presentador ofrece una mirada personal y reflexiva sobre temas de actualidad y su visión del mundo.

