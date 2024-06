Se confirma la participación de Danna Paola en el doblaje al español de “Wicked”

Luego de meses de rumores respecto a la participación de Danna Paola como parte del reparto de voces en español de la cinta “Wicked”, el reciente lanzamiento del primer tráiler doblado al español confirmó lo que parecía ya parecía un hecho: la mexicana dará vida a la bruja Elphaba a través de su voz.

Previo a la proyección de la cinta “Inside Out 2” en cines, se reveló el primer tráiler al español de “Wicked”, protagonizada por Ariana Grande, como la bruja Glinda, y Cynthia Erivo, como la bruja Elphaba, donde se confirmó que la cantante volverá a dar vida a la también llamada Malvada Bruja del Oeste, en el doblaje, luego de interpretarla durante dos años en la obra musical en México.

“Wicked”, a estrenarse el próximo 27 de noviembre del año en curso, está basada en la obra musical homónima de Broadway, creada por Stephen Schwartz y Winnie Holzman, la que a su vez toma como referencia la novela “Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West”, de Gregory Maguire.

Todos mexicanos deberían de sentirse orgullosos de escuchar la voz de Danna Paola en el doblaje de Wicked pic.twitter.com/UZ5Z8rFAQ8 — rafa ★ (@rafaphysical) June 13, 2024

Danna Paola vuelve al papel que la catapultó a la fama

Previo al actual reconocimiento que alberga la también actriz mexicana, Danna Paola dio vida a la bruja Elphaba, de 2013 a 2015, en la adaptación al español de la obra musical de Schwartz y Holzman.

De acuerdo con la misma artista, este papel le brindó claridad en un momento de oscuridad debido a que un gran número de personas aún la relacionaban con su papel en la telenovela “Atrévete a Soñar”.

Sin embargo, y luego de obtener el papel como Elphaba, la intérprete de “Sodio” confesó que se identificó plenamente con el personaje extraído del universo de “The Wonderful Wizard of Oz” de L. Frank Baum, principalmente por la canción “Defying Gravity”.

Aunado a lo anterior, la también modelo confesó que durante las últimas presentaciones de “Wicked”, el vínculo que guardaba con Elphaba ocasionaron que no pudiera interpretar la canción por el llanto que surgió.

Danna Paola era la persona correcta para interpretar a Elphaba en el doblaje latino de “Wicked”. Mil pruebas, cero dudas. pic.twitter.com/xi4Pw11ZXx — Mark Monroe 🌊🦈 (@Taquitomonroe) June 13, 2024

Luego de su paso por el teatro musical, Danna Paola obtuvo reconocimiento internacional tras protagonizar la serie “Elite”, de Netflix, durante algunos años. Posterior a esto, la cantante decidió dedicarse enteramente a su carrera musical, la cual dio un giro de 180 grados con el reciente lanzamiento de su álbum “Starchild”.

“Wicked”, dirigida por Jon M. Chu, se convertirá en la primera parte de las dos producciones que contarán la vida de las brujas de Oz. También se contará con la participación de la ganadora del Oscar por “Everything Everywhere All At Once”, Michelle Yeoh, así como el reconocido actor Jeff Goldblum.

Continúa leyendo

VIDEO: Danna Paola no logra cautivar a su público en Ecuador; su concierto lució semivacío

Consuelo Duval reacciona a fotografía de Danna Paola cuando era niña: “a esa niña yo le cuidé”

Danna Paola responde a las críticas en su contra por mencionar que prefería a España sobre México