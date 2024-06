Veljko Paunovic cuenta nuevos detalles sobre su salida de Chivas de Guadalajara

El director técnico de los Tigres de la UANL, el serbio Veljko Paunovic, ha mostrado su gran deseo de poder lograr los mejores resultados posibles dentro del torneo Apertura 2024 de la Liga MX para poder alcanzar el título de campeón del balompié azteca y demostrar que tiene todas las cualidades de estar en la élite del país; a pesar de esto también mostró un profundo respeto a Chivas Rayadas de Guadalajara a pesar de haber dejado el cargo de director técnico en el torneo Apertura 2023.

Estas declaraciones las realizó Paunovic durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde el serbio mostró mucho cariño sobre los momentos que vivió dirigiendo al Rebaño Sagrado y también destacó que aprendió muchas cosas del fútbol mexicano que espera implementar con los Tigres para poder llevarlos a la Liguilla del torneo Apertura 2024 de la Liga MX y posteriormente hacerse con el trofeo de campeón.

“No he tenido la oportunidad después de la salida de Chivas de hablar de esto, pero la experiencia con Chivas ha sido especial, la relación con la afición fue única, una experiencia que voy a atesorar toda mi vida”, expresó.

“Al final del torneo pasado sentí que no había cumplido y a veces soy demasiado cruel conmigo mismo y con la gente que quiero, que amo, así que, afectado había tomado la decisión de irme, pero había sido un tiempo fantástico, por lo que estoy muy agradecido al club, a la familiar Vergara y a la afición maravillosa”, agregó el estratega en sus declaraciones.

Paunovic también recordó el doloroso momento que vivió en su carrera tras perder la final del torneo Clausura 2023 de la Liga MX ante los Tigres de la UANL; sostuvo que esto marcó un punto importante en su carrera y ahora se encuentra más centrado en tener mejores resultados.

“Fue muy duro, fui muy duro conmigo mismo y sigo siéndolo, tomo total responsabilidad, creo que hablé esto públicamente, he cometido errores de lo que he aprendido, pero son lecciones duras, tampoco soy el primer entrenador en perder una Final, pero ha sido algo devastante, al acabar felicité a Tigres, a Robert y me tomé el trago más amargo de mi vida profesional”, resaltó.

“Todo este tiempo he estado dedicado a mi familia, soy hombre de fútbol, viendo mucho fútbol mexicano, internacional, viajando, siempre que podía y para seguir creciendo y aprendiendo, soy un estudiante de este juego, un apasionado y nunca creo que lo sé todo, por eso sigo buscando crecer”, concluyó el estratega serbio.

Sigue leyendo:

–Cuauhtémoc Blanco respalda la idea que extranjeros jueguen dentro de Chivas de Guadalajara

–Gerardo Arteaga quiere brillar en la Copa América con México

–Jesús Gallardo se convierte en el primer refuerzo del Toluca para el Apertura 2024