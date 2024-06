Alfredo Adame es arrestado por ofender al periodista Gustavo Adolfo Infante

Alfredo Adame cumplirá una sentencia de seis horas. El ex habitante de La Casa de los Famosos 4 ha tenido que entregarse de manera voluntaria, luego de que la batalla legal que protagonizaba con Gustavo Adolfo Infante terminó a favor del periodista mexicano.

Todo esto se debe a la denuncia que Infante presentó en contra del actor, por los insultos propiciados a su persona y a su señora madre.

La noticia trascendió gracias a que el mismo Alfredo Adame compartió la información a través de sus redes sociales con un video en el que dice lo siguiente: “Qué tal amigos, no me lo van a creer a dónde voy. Pues voy al Centro de Reclusión Temporal, llamado “El Torito”, en la Ciudad de México. Me tengo que meter seis horas porque “le menté la madre” a un periodista y la juez me puso seis horas de arresto”.

Como te contamos al inicio de esta nota, el protagonista de telenovela informó que se iba a presentar de manera voluntaria para cumplir con su “condena”: “Si no escuchan de mí en la mañana, hasta en la tarde me comunico, voy de recluso al ‘Torito'”, agregó entre risas.

Todo este incidente de Adame en contra de Gustavo Adolfo Infante y su madre pertenece al año 2020, según explicó hoy el conductor de “Sale El Sol”, programa de Grupo Imagen.

El reconocido y polémico periodista dijo: “Lo arrestaron por orden de un Juez de Control por incumplimiento a las medidas que impusieron por seguir agrediendo e insultando a mi mamá y a mí. Las medidas se las impuso un Juez de Control, y ya en varias ocasiones se le dijo que no podía seguir insultando y lo siguió haciendo, de aquí en adelante seguirán creciendo las penas a este señor”.

Lamentablemente la irreverencia parece estarle pasando factura al actor Alfredo Adame, uno de los personajes más polémicos de la industria mexicana. Y como bien dice el periodista de Grupo Imagen, parece que las medidas cautelares en contra de éste podrían ir aumentando si sigue desacatando las órdenes del juez.

Noticia en Desarrollo.

