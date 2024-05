‘La Divaza’ contó una fuerte situación que vivió con Alfredo: “Peleé con Adame horrible”

‘La Divaza’ dejó a más de uno perplejo tras decidir salir de ‘La Casa de los Famosos’ por la situación que viene atravesando su madre. Sin embargo, todo continúa porque esta vez a través de la red social TikTok compartió una discusión que sostuvo con el actor Alfredo Adame.

“Peleé con Adame horrible. La Fernando también, es que ya no sé si decir o no, pero la Fernando se me acercó y me dijo ‘tú en el pódcast dijiste no sé qué’ y yo no sé qué yo dije en el pódcast porque yo grabé ese pódcast al día siguiente de yo salir y la Fernando me dijo que yo la quemé y me dijo ‘no hables de mí en Internet'”, comenzó diciendo.

Alfredo Adame de manera constante tiene altercados. Crédito: Mezcalent

El influencer aprovechó para agregar detalles de lo ocurrido aquel día: “Entonces se metió Adame y Adame me empezó a gritar ‘calla, ni te preocupes, que por eso es que él no puede entrar a Estados Unidos, que él ni siquiera debería estar aquí en las galas y ya vi el video de La Jose (amigo de La Divaza), que soy misógino, misógino son ustedes'”.

Sin embargo, las cosas para el venezolano se tornaron un poco complicadas y agregó que: “Tuvo que venir un equipo de Telemundo a ver qué pasaba. Y Nacho estaba así como en shock como viendo todo”.

‘La Divaza’ y su salida de ‘La Casa de los Famosos’

“Yo me sentía viniendo muy mal, de verdad, yo estaba muy triste dentro de la casa y llegué a tener como algunos episodios… Al principio yo estaba divirtiéndome demasiado, era muy feliz, y yo creo que eso la gente lo veía; pero llega un momento como que el encierro te afecta de una manera que te empiezas a volver loco y me empezaron a dar como algunos ataques que nunca había vivido en mi vida y me asusté mucho porque ya estaban empezando a ser muy recurrentes”, reveló en una entrevista concedida a People en Español.

Además, expresó que hubo momentos en el que no deseaba tener contacto con ninguno: “Creo que eso no se vio mucho, pero había veces en las que no quería que nadie me viera, me encerraba a llorar y como que era muy fuerte para mí, y mis compañeros lo sabían y recibí el apoyo de todos”.

