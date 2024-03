‘Llegó con el software de Laura Bozzo’: Alfredo Adame habla de sus pleitos con Cristina Porta

Alfredo Adame, actor mexicano, fue eliminado esta semana de ‘La Casa de los Famosos 4’, por lo que ha revelado varios detalles de lo que vivió en esta experiencia y además compartió sus impresiones sobre Cristina Porta, con quien tuvo varias diferencias dentro del reality show de la cadena Telemundo.

El experimentado artista ofreció estas declaraciones al programa ‘La Mesa Caliente’, en el que afirmó que la española tenía una estrategia antes de entrar a la competencia y consistía en usarlo a él para ganar fama.

“Cristina llegó con el software de Laura Bozzo insertado en la mente, llegó a fastidiarme. Dijo este es el que vale, es el más fuerte y ahora me voy a pegar para agarrar reflectores. Día 1 ella viene saliendo del baño, yo estoy desayunando y le digo ‘pero hombre, ¡qué maja más guapa!’ Y me contesta: ‘tú eres un maltratador de mujeres, eres un misógino, homófobo, un hombre violento'”, reveló.

Giselle Blondet le preguntó al mexicano si sintió que los comentarios que hizo Cristina influyeron para que las mujeres no votaran por él y Alfredo consideró que no, pues en sus redes asegura que no tiene tantos comentarios en contra.

“Al final de cuentas, una persona, yo no me refiero a mujeres, me refiero a personas, y una persona que te ataca como hombre y se quiere defender como mujer, va a tener que aguantar lo que le conteste un hombre. Ella me atacó, me insultó, ofendió, me quiso denostar, humillar, tuve que aguantarla cinco veces, le tuve que parar el tren hasta que ya a la sexta la tuve que posicionar porque ella me posicionó a mí”, explicó.

En este sentido, precisó cuál pudo haber sido la razón por la que ella se quedó y él no: “Posiblemente a ella le dio a ganar porque ella dice y levanta el puño diciendo que ella defiende a las comunidades LGBTI, a las mujeres”.

La eliminación de Alfredo Adame en ‘La Casa de los Famosos 4’ fue bastante sorpresiva, ya que se creía que tenía un público que lo iba a respaldar. Sin embargo, no logró superar los números de votos de Cristina Porta y por eso terminó fuera del reality show.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4, de Telemundo aquí:

· La Casa de los Famosos 4: Madison Anderson y Geraldine Bazan usaron el mismo vestido

· Carlos Adyan defiende a Geraldine Bazán por el vestido que usó en ‘La Casa de los Famosos 4’

· La Casa de los Famosos 4: Así fue el ingreso de Geraldine Bazán y Patricia Corcino