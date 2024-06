Luis Fonsi mostró una foto donde parece de “80 años” tras una alergia que lo puso en aprietos

Luis Fonsi ha tenido una experiencia que lo ha marcado y es que todo sucedió durante un concierto en Buenos Aires, Argentina, donde él estaba ofreciendo uno de sus espectáculos. En un momento dado, una de las luces del escenario comenzó a acercarse peligrosamente a su brazo, hasta que finalmente lo tocó y provocó que su camisa se incendiara.

“¡Cómo olvidarlo! Estaba haciendo una gira por todo el país, llegamos a Comodoro, y cambiaron el escenario”, comenzó diciendo durante una visita que realizó al programa ‘El Hormiguero’.

El intérprete de ‘Panamá’ aprovechó para agregar detalles de la amarga experiencia que le dejó uno de esos shows: “La pirotecnia cambió, normalmente estaba atrás mío, entre los músicos; pero lo pasaron al frente. En una de las canciones, recuerdo que era ¿Quién Te Dijo Eso?, cuando llega el puente, el sujeto que aprieta el botón (de los fuegos) no estaba prestando atención”.

Fonsi rápidamente se dio cuenta de lo que sucedía y pudo apagar las llamas, pero el daño estaba hecho. El cantante sufrió quemaduras en su brazo que le causaron un intenso dolor y requirieron atención médica inmediata. Sin embargo, las cosas para él terminaron siendo mucho más graves.

“Terminó el concierto, llegaron los paramédicos y me ponen una inyección para el dolor, porque se va la adrenalina y el brazo empieza a arder. Les digo: ‘Soy alérgico a la Aspirina y todos sus derivados. Por favor, que esto que me van a poner no tenga nada’“, mencionó.

Luis aprovechó su visita al programa para mostrar fotos de la complicada experiencia que atravesó has más de una década: “Me voy a mi hotel, me empiezo a duchar después del concierto y me empieza a arder la cara. Me entra un calor por todo el cuerpo y ya sabía que era una reacción alérgica. Se me arrugó la cara como en la película Shrek, parezco un señor de 80 años”.

