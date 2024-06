Mau y Ricky promocionan “Hotel Caracas”, un trabajo musical que los llevó a conectar con Venezuela

Mau y Ricky comparten su nuevo álbum “Hotel Caracas”, un trabajo musical hecho de sentimientos y vivencias reales de los hermanos Montaner e incluso un tema dedicado al hijo de Mau, Apolo.

“Este álbum nos llevó a reconectar con Venezuela, entonces este álbum nos representa desde la raíz. Todo el álbum es de verdad, no hay, no hay nada de mentira en este. Por ejemplo, canción es algo muy de Ricky, esa canción es literal la historia de cómo Ricky y Stef comenzaron y un poco el relato de Ricky de esa experiencia”, dice Mau, quien ha dedicado otro de los temas del álbum a su hijo de año y medio, Apolo.

“Con mi chamo, me daba cuenta que es el amor más puro, más grande que he sentido en mi vida, pero que por los miedos y por las cosas que uno teme por el chamo uno siente a veces unos dolores enormes. Por eso la canción “No Pensé que Doliera Amarte Tanto”.

Pero, ¿a qué le tienes miedo?

Estoy todavía con el miedo de hacerle las clases de natación y de ayudarlo a que aprendan a nadar metiéndole un poquito por debajo del agua. Yo me… él está feliz y yo estoy ¡ay, Dios mío!

Desde que nació su hijo, hace año y medio, su vida ha dado un giro de 180 grados. “Cuando estoy decidiendo qué hacer, pues obviamente tengo que considerar el hecho de que no es solamente agarrar mis cosas y me voy, sino que ‘okey, ¿cómo hacemos para que viajemos todos?’ y si no, ¿cómo hago para llegar rápido de nuevo para mi casa para estar con ellos, no?”, dice Mau.

“Entonces me pasó, por ejemplo, en la grabación de estos videos y de este documental que nos fuimos para Venezuela por tres meses.

“El primer mes y medio no vinieron ellos, ¿eh? Entonces, una vez que mi hijito se me enfermó, me fui una tarde a las tres de Caracas, para llegar tipo 11. Y me regresé, pasé la noche y a las seis de la mañana estaba de regreso saliendo a poder grabar un video que no podíamos mover porque teníamos la locación y todo listo. Entonces, ¿eh?, duermo menos”.

Y tú Ricky, ¿te dan ganas de tener hijos?

Por ahora estoy bien así, pero dame un par de años que seguramente se contagia a uno la vaina.

