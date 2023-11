Fuerte confesión de un Montaner: Mau admite que sentía celos de Camilo

Aunque hoy en día Mau Montaner y Camilo Echeverry llevan una relación muy buena de cuñados no siempre fue así, pues el hijo de Ricardo Montaner confiesa que en un principio le tenía envidia al esposo de su hermana.

“Jamás pensé que yo iba a poder hablar de esto en voz alta. Es que si lo pienso, creo que nunca he visto a alguien admitiendo esto en público. Obvio, ya esa conversación la habíamos tenido en privado Camilo y yo, pero fue muy liberador decirlo sabiendo que alguien se podía sentir identificado con ese sentimiento y admitirlo… ¿O soy el único que lo ha sentido?”, escribió Mau Montaner junto a su video.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió un video de una conversación que sostuvo con el intérprete de “Ropa Cara” en la que le revela que no podía soportar el hecho de verlo triunfar tan rápido en el mundo musical. “Fue en el momento en el que a ti te empieza a ir espectacular, que yo sentía celos por lo que te sucedía, veía que tú crecías y crecías y crecías y crecías y que yo me quedaba atrás. La verdad me dominó el ego muy fuerte”, le dijo Mau a Camilo.

Para finalizar, el hijo de Ricardo Montaner admitió que después de un tiempo entendió que sus sentimientos negativos no le estaban dejando nada bueno y que lo mejor que podía hacer por su cuñado era celebrar cada uno de sus éxitos.

Más sobre Camilo: su hija no sabe que él es su artista favorito

Con apenas un año y medio de edad, la pequeña Índigo, hija de Camilo y Evaluna, ya tiene perfectamente claros sus gustos musicales y, como era de esperarse, las canciones de su papá son sus favoritas, aunque ella desconoce su famosa identidad.

El cantante fue invitado al programa español “El Hormiguero” y ahí reveló que a la nena le encanta escuchar todos sus éxitos, pero curiosamente cuando él se los canta en vivo ella prefiere buscar una bocina y oír su voz en plataformas digitales, pues su inocencia le hace pensar que es una persona totalmente distinta.

“Mi hija cumplió recién un año y siete meses y tiene una situación porque sus canciones favoritas son las de un tipo que se llama Camilo, pero todavía no asocia que yo vengo siendo Camilo, entonces cuando yo le canto su canción en casa ella me dice “No, no, no, Camilo” y se va a la bocina y pone las canciones como sabiendo que eso es lo que quiere escuchar y que no soy yo”, dijo Camilo provocando las risas del público.

Durante la emisión, el colombiano contó algunas de las anécdotas más significativas que ha vivido en su carrera, como cuando conoció a un fanático sordo en uno de sus shows en Uruguay o cuando un guardia de seguridad en Estados Unidos casi impide que diera su propio concierto por no traer una banda de identificación.

