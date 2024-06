“Nunca dejaría de apoyar a Brasil”: Ronaldinho confesó que sus críticas eran una campaña publicitaria

Ronaldinho, excampeón del mundo, se retractó de unas criticas que le había hecho a la selección de Brasil antes de la Copa América por su manera de jugar.

“Nunca dejaría de apoyar a Brasil. Estas palabras de abandono mío, de hecho, fueron reproducciones de publicaciones reales de fans en las redes sociales. ¿Te imaginas escuchar estas reseñas antes de jugar?. No es posible, la motivación baja”, contó.

Y aclaró: “El apoyo de la afición hace una gran diferencia para los jugadores y lo que necesitan es apoyo en este momento”.

“Por eso, me uní a Rexona en este movimiento para alentar a la afición a que no abandone y quiero hacer un llamado a toda la afición a traer confianza durante la Copa América, porque, como Rexona, nunca abandonaré nuestro futbol”, aseguró Ronaldinho, quien dio pie a una campaña publicitaria.

R10 voltou atrás após polêmica dos duros ataques à seleção brasileira. O cara 'dibrou' todo mundo.



Vídeo: Fred/Desimpedidos #FutebolNaESPN pic.twitter.com/lYFYKQeZSE — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) June 16, 2024

¿Qué dijo Ronaldinho?

Este sábado las redes explotaron desde temprano con un mensaje bastante sorprendente como contundente de Ronaldinho quien lanzó una dura crítica en contra de la Selección de Brasil de cara a la Copa América 2024 al punto de asegurar que no tenía pensado ver ninguno de sus partidos en el torneo.

“Eso es todo amigos, ya he tenido suficiente. Este es un momento triste para los que aman al fútbol brasileño. Se está volviendo difícil encontrar el espíritu para ver los partidos. Este es quizás uno de los peores equipos de los últimos años, sólo jugadores promedio para la mayoría”, soltó.

Estas palabras de Ronaldinho, que aparecieron en una publicación hecha en su cuenta persona de Instagram regaron como pólvora en los medios de comunicación al punto de que este mismo sábado le consultaron a Raphinha, quien no dudó en soltar un contundente mensaje en contra del astro brasileño.

“No sé si fue algo de publicidad o no, pero hace unos días me contaron que le escribió a Vinícius Júnior para pedirle algunas entradas para los partidos de la selección“, comentó el mediocampista del FC Barcelona quien aseguró que no sentó bien en la concentración el mensaje del ex futbolista brasileño.

Poco después se empezó a especular puertas adentro de la Selección de Brasil, tratando de calmar un poco las aguas, que la situación con Ronaldinho podría tratarse de un tema publicitario algo que finalmente el mismo ‘Dinho’ terminó confirmando.

