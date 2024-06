Ronaldinho lanza dura crítica contra la selección de Brasil: “falta garra, alegría, entrega”

El histórico futbolista brasileño y campeón del Mundial de Corea y Japón 2002, Ronaldinho Gaucho, se unió a la serie de críticas que se han registrado en contra de la selección de Brasil tras el empate que registraron 1-1 ante el combinado nacional de Estados Unidos en un duelo amistoso donde no mostraron ningún tipo emoción de cara a la Copa América 2024 que se realizará en la nación norteamericana.

Durante una entrevista ofrecida al canal de YouTube ‘Cartoloucos’ el mítico jugador del FC Barcelona consideró que el equipo no mostró ningún tipo de empuje para demostrar que son una de las selecciones más fuertes de la Conmebol y afirmó que todos los miembros de la plantilla jugaron sin “garra” y sin pasión por demostrar su tradición deportiva; asimismo aseguró que no pretende apoyar a su país en la competencia internacional al considerar que tendrán una pésima participación.

“No voy a ver ningún partido. Está faltando todo, garra, alegría, falta jugar bien. Las cosas no están saliendo. Voy a abandonar”, expresó Ronaldinho en sus declaraciones.

Al momento de decir estas palabras se puede ver claramente la cara de decepción que posee el artillero con el trabajo que ha venido realizado este equipo y que incluso lo tiene tan mal posicionado dentro de la tabla de clasificación correspondiente a las eliminatorias para el Mundial de 2026 que se realizará de forma conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

El jugador también compartió el video en su cuenta de la red social Instagram, donde emotió una declaración aún más fuerte sobre el rendimiento de la canarinha y descartó completamente las posibilidades de verlos campeones de la Copa América 2024.

“Eso es todo amigos, ya he tenido suficiente. Este es un momento triste para los que aman el fútbol brasileño. Se está volviendo difícil encontrar el espíritu para ver los partidos. Este es quizás uno de los peores equipos de los últimos años, no tiene líderes respetables, solo jugadores promedio para la mayoría”, dijo.

“He estado siguiendo el fútbol desde que era un niño, mucho antes de pensar en convertirme en jugador, y nunca he visto una situación tan mala como esta. Falta de amor por la camiseta, falta de agallas y lo más importante de todos: el fútbol. Repito, nuestra actuación ha sido una de las peores cosas que he visto nunca. Qué pena. Por lo tanto declaro mi renuncia. No veré ningún partido de la CONMEBOL Copa AméricaTM, ni celebraré ninguna victoria”, agregó.

Ronaldinho es recordado por haber ganado la Copa América de 1999 y posterior a eso se llevó la Copa del Mundo en el 2002, en la que es considerada como la última gran selección de Brasil que llegó a contar con figuras como Ronaldo Nazario, Rivaldo y Roberto Carlos.

