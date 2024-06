Veljko Paunvic confía en ganar muchos títulos con los Tigres de la UANL

El director técnico de los Tigres de la UANL, el serbio Veljko Paunovic, se ha mostrado bastante enfocado en poder sacar la mejor versión de todos los jugadores de su plantilla en esta nueva etapa en la que estará al mando del club y en constantes oportunidades ha mostrado su intención de alcanzar el título de campeón del torneo Apertura 2024 de la Liga MX y ahora se mostró completamente enfocado en conseguir este objetivo.

Durante una entrevista ofrecida para TUDN el estratega sostuvo que él no tiene la necesidad de convencer a todos los jugadores de la institución felina de ser lo suficientemente buenos debido a que todos tienen la capacidad de vencer a cualquiera de sus rivales y así poder quedarse con los títulos que deseen para poder demostrar que son los mejores del país azteca.

“Al grupo que tengo no necesito decirles que son buenos, lo saben, hay que decirle que son capaces de seguir ganando, nunca he visto a un ganador que se ha cansado de ganar, entonces yo apelo a esto, hay que mirar siempre adelante, no atrás”, expresó.

“Eso es con lo que quiero con la apuesta de futbol y con la motivación es con la que quiero seducir a este equipo para seguir ganando y seguir creciendo y seguir siendo uno de los equipos que han ganado más títulos en la última década”, resaltó el estratega en sus declaraciones.

Para finalizar Paunovic habló sobre la presencia de grandes figuras ya históricas dentro de los Tigres de la UANL como el francés y máximo goleador André-Pierre Gignac, Guido Pizarro, Nahuel Guzmán, y Javier Aquino; destacó que los respeta mucho y seguirán formando parte de la estrategia felina para poder alcanzar los logros esperados por parte de la directiva y la afición.

“La gente que tiene más experiencia que yo y ha ganado más que yo, los cito en este sentido… cada jugador es distinto, por lo tanto el procedimiento de cómo actuar es distinto, ustedes saben cosas, pero mi personalidad y valores que no negocio son disciplina, respeto… hay cosas y voy a dar ejemplo, si uno hace infracción en tráfico no importa quien es, debe pagar la multa”, resaltó.

“Aquí también hay reglas, hay respetos que independientemente quienes somos tenemos que cumplir por la responsabilidad que tenemos, no solamente en el ámbito en el que estamos, tiene que trascender a la comunidad y el país, siempre aplico sentido común a las cosas, también es importante dialogar sobre si algo ocurre, pero a cada jugador lo trato de distinta manera según su personalidad”, concluyó Paunovic.

