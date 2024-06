Los partidos de hoy en la Eurocopa 2024, domingo 16 de junio: horarios y dónde verlos

Sigue la acción en la Eurocopa 2024 y este domingo 16 de junio se jugarán tres partidos en Alemania. No te pierdas toda la información: encuentros, hora y televisación.

Los partidos de hoy en la Eurocopa 2024

09:00 – Polonia vs Países Bajos

12:00 – Eslovenia vs Dinamarca

15:00 – Serbia vs Inglaterra

¿Dónde ver los partidos de la Eurocopa en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los partidos de la UEFA Eurocopa Alemania 2024 se podrán ver a través de FOX Sports y en las plataformas de streaming Fubo TV y ViX.

Los partidos del lunes 17 de junio en la Eurocopa 2024

09:00 – Rumania vs Ucrania

12:00 – Bélgica vs Eslovaquia

15:00 – Austria vs Francia