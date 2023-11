Eurocopa 2024: Clasificados, sorteo, grupos y cuándo es el repechaje

Este martes la clasificación a la Eurocopa 2024 llegó a su fin y ya se conocen las 20 selecciones que acompañarán a la anfitriona Alemania en la justa continental el próximo año. Además de los 12 equipos que jugarán el playoffs vía Liga de Naciones para definir los tres cupos restantes.

Equipos como Croacia, República Checa, Serbia, Suiza y la actual campeona Italia; terminaron sellando su pase en la última jornada. Mientras que otras selecciones como España, Francia, Inglaterra, Bélgica y Portugal, única con puntaje perfecto, ya tenían su boleto en el bolsillo desde hace varias jornadas.

La Eurocopa 2024 no contará con la participación de equipos como la Noruega de Erling Haaland, Irlanda o Suecia, que no se perdía una Eurocopa desde la edición de 1996.

Selecciones clasificadas para la Eurocopa 2024

Estas son las 20 selecciones que ya están clasificadas para la Eurocopa 2024 de Alemania.

Alemania

Francia

Bélgica

Portugal

España

Escocia

Eslovenia

Turquía

Inglaterra

Austria

Hungría

Serbia

Eslovaquia

Dinamarca

Hungría

Albania

República Checa

Rumanía

Suiza

¿Cómo funciona el playoff vía Liga de Naciones?

Para los tres cupos que faltan, hay 12 selecciones que pueden obtenerlo vía Liga de Naciones. Estos se dividen en tres grupos de 4 equipos cada uno, según la liga A, B y C de la Liga de Naciones. y Queda de la siguiente manera.

Liga A

Polonia, Gales, Islandia y Estonia serán los cuatro que lucharán en un cuadrangular por uno de los cupos en formato semifinal y final. Las cuales se llevarán a cabo el 21 y 26 de marzo.

Liga B

Israel vs. Ucrania y Bosnia Herzegovina vs. Finlandia serán los otros cuatro equipos que lucharán por un lugar en la Eurocopa de Alemania 2024. Finlandia buscará repetir lo logrado en 2020 cuando debutó en la competición continental.

Liga C

Por último, en la liga C las selecciones de Georgia vs. Luxemburgo y Grecia vs. Kazajistán también jugarán para la última plaza del torneo.

Sorteo de la Eurocopa y fecha de inauguración

Con solo los tres cupos del playoffs por disputarse, el próximo 2 de diciembre en Hamburgo se hará el sorteo de los grupos de la Eurocopa 2024. En el momento del sorteo no se conocerá el nombre de las tres naciones que completarán el cuadro. Sin embargo, si estarán insertadas en el bombo 4 de los grupos.

Una vez organizado los grupos de la competición y se determinen los últimos tres clasificados en el playoff de marzo. La Eurocopa estará totalmente lista para rodar el balón en el partido inaugural que se llevará a cabo el 14 de junio en el Allianz Arena de Munich.

