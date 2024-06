México detecta a más de 1,3 millones de migrantes irregulares entre enero y mayo de 2024

El Instituto Nacional de Migración (INM) de México informó que, entre enero y mayo de 2024, localizó a 1 millón 393 mil 683 personas extranjeras en condición migratoria irregular, provenientes de 177 países de los cinco continentes. Estas acciones se llevaron a cabo mediante diversas verificaciones migratorias a lo largo del país.

A través de un comunicado, el INM detalló que 738,270 de los migrantes eran hombres adultos que viajaban solos, mientras que 362,979 eran mujeres adultas no acompañadas. Además, se identificaron 154,291 adultos que viajaban en núcleos familiares, acompañados por 135,151 menores. También se detectó a 2,992 menores no acompañados.

Principales países de origen

Las personas extranjeras provenían principalmente de Venezuela (377,401), Guatemala (209,540), Honduras (144,499), Ecuador (136,699), Haití (107,432), Colombia (70,371), El Salvador (52,636), Nicaragua (45,364), Perú (28,167), Cuba (27,404), Senegal (20,847), Guinea (19,922), República Dominicana (16,228), China (13,780), Brasil (11,058), Mauritania (9,757), India (8,914), y Angola (7,037).

De acuerdo con el comunicado del organismo migratorio, las personas extranjeras adultas no acompañadas fueron trasladadas a las diversas estaciones migratorias del INM, donde se llevó a cabo su procedimiento administrativo migratorio, resolviéndose cada caso de acuerdo con su circunstancia particular y en estricto apego a las leyes correspondientes.

Por otro lado, informaron que los núcleos familiares y los menores no acompañados fueron canalizados para su atención a espacios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), como lo establece la norma jurídica.

Los menores no acompañados eran originarios de Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador, Colombia, Haití y Nicaragua.

El INM reiteró su compromiso de operar con apego a las leyes migratorias vigentes y en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por México. Al ser rescatadas, estas personas dejan de estar expuestas a grupos delincuenciales y a tratantes de personas migrantes.

Las cifras contradicen a AMLO

Apenas esta semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que haya un desbordamiento del flujo migratorio en el país, tras el endurecimiento de las medidas antiinmigrantes del Gobierno de Estados Unidos y la orden ejecutiva del presidente Joe Biden, que restringe las solicitudes de asilo y agiliza las deportaciones, según reportó la agencia EFE.

“Ellos (Estados Unidos) están tomando decisiones, como esta última relacionada con el asilo, pero no ha habido en cinco meses un desbordamiento de flujo migratorio”, dijo el presidente mexicano durante una de sus conferencias de prensa matutina.

La migración irregular interceptada por México se ha triplicado en el primer trimestre del año hasta casi 360.000 personas en medio de crecientes operativos, aunque el Gobierno afirma que el flujo migratorio ha disminuido.

