¿Por qué La Divaza, Gregorio Pernía y Adriana Gutiérrez no fueron al cumpleaños de Maripily Rivera?

La isla de Puerto Rico recibió nuevamente a Maripily Rivera para celebrar su cumpleaños por todo lo alto, en compañía de familiares, amigos y compañeros del exitoso reality show ‘La Casa de los Famosos 4’.

Entre los exhabitantes que estuvieron en la fiesta se vio a Rodrigo Romeh, Clovis Nienow y Cristina Porta, quien viajó desde España para sumarse al evento que ha sido bastante comentado este fin de semana.

Sin embargo, muchos notaron la ausencia de otros artistas que hicieron conexión con el “huracán boricua” dentro de la casa. Ellos son Ariadna Gutiérrez, La Divaza y Gregorio Pernía.

El cumpleaños de Maripily Rivera

Debido a las dudas que surgieron porque no acudieron al cumpleaños de la actriz, Maripily Rivera contó: “Es importante aclarar, mis amores, que Ariadna no pudo venir porque es una top model de marcas como Channel, cosas así, y ellas está en compromisos porque nosotros como salimos de la casa todo el mundo tiene sus compromisos, que por cierto, Romeh tenía sus compromisos, pero pudo arreglar y ya lo había separado con tiempo, pero ella no lo pudo arreglar”.

Romeh, quien la acompañaba, indicó que este compromiso era algo que la colombiana tenía organizado desde hace tiempo.

“Ella ama estar con nosotros y no va a dejar a Romeh solo tampoco”, comentó.

Acerca de La Divaza, la ganadora de la cuarta temporada del reality show de Telemundo comentó: “Es que no tiene visa, por eso es que no vino la Divaza, no es que estemos peleados, no vino porque no tiene visa”.

Otro de los que mencionó fue al actor colombiano Gregorio Pernía, de quien dijo: “Gregorio tiene sus planes, por allá, con su esposa, tiene obra de teatro, es fin de semana del Día de los Padres también, ¿entienden?”.

Maripily también afirmó: “Clovis tiene su novia, pero pudo hacer sus arreglos porque él está trabajando con Telemundo”.

La boricua explicó que la intención de hablar de esto era para que no se generen chismes, porque asegura que la relación con estos compañeros está bien. “El reality se acabó, entonces hay que entender que lo que sucedió en la casa, sucedió”, dijo.

