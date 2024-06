Raúl de Molina muestra los regalos que le dieron en este Día del Padre

Raúl de Molina es uno de los presentadores más famosos de la televisión hispana en los Estados Unidos, debido a la cantidad de años que tiene como conductor de ‘El Gordo y la Flaca’ junto a Lili Estefan.

Esto hace que el público esté atento a cada una de las actividades que hace, algo que no podía ser excepción el Día del Padre, cuando su hija Mia lo sorprendió con varios regalos.

En una publicación que hizo en su cuenta en Instagram, en la que se les vio en su hogar, la joven le expresaba su cariño a su famoso padre.

Raúl de Molina en el Día del Padre

“Feliz Día del Padre hoy y Mia, que trabajo hoy, tiene que irse al trabajo, por cierto, se quedó en la casa nuestra ayer para preparar todo esto y me trajo un regalo, me trajo cosas del Real Madrid, de la selección española. Todo esto, más este regalo lindísimo, que todavía no he abierto”, decía el cubano estadounidense en la publicación.

Por su parte, su hija Mia afirmó: “Feliz Día de los Padres”.

Pese a que Raúl de Molina quedó satisfecho con todo lo material que recibió, luego indicó: “Qué mejor regalo que tener a Mia aquí desde ayer. Feliz Día del Padre a todos ustedes también”.

Algunos usuarios reaccionaron a esta publicación del conductor de Univision, sobre todo para dejarle felicitaciones. “Muchas felicidades y que cocinen las mujeres hoy”, “Feliz día, mil bendiciones, que tu preciosa hija Mia y tu señora esposa te consientan mucho hoy”, “Felicidades, Raúl”, escribieron algunos.

Otros indicaron: “Feliz día del padre, Raúl, por ser tan buen padre y concederle todos los gustos a tu hija”, “Feliz día del los padres, gordito”, “Feliz día, Raúl, bendiciones”.

El pasado viernes su esposa Mily aparecía en el programa para hablar de cómo el presentador es en su rol de papá, el cual anhelaba mucho. “Quiero felicitar a todos los papás que ven ‘El Gordo y la Flaca’ y hoy le quiero dar la sorpresa a mi querido gordito, que es el mejor papá que Mia puede tener y lo queremos mucho”.

Además, compartió una jocosa anécdota: “Raúl cambió el pañal, yo creo que una vez, y lo hizo para televisión y se puso como una careta de gas, haciendo un chiste que tenía peste el pañal, pero no, nunca cambiaba el pañal”.

