Henry Cavill presume la cuna de su futuro hijo y pide consejos para ser padre

El actor Henry Cavill subió a su cuenta de Instagram una tierna foto donde felicita a los hombres en el Día del Padre, además de presumir la cuna de su futuro hijo, y de paso pedir a sus seguidores algunos de sus mejores consejos ahora que muy pronto se convertirá en uno de ellos.

En la instantánea que compartió el protagonista de “Enola Holmes”, se le puede ver sentado mientras muestra la habitación de su bebé y enseña que ya tiene la cuna lista para recibir a su primogénito.

“Oh sí… feliz Día del Padre a todos los papás ahí fuera ¡Resulta que me uniré a sus filas sagradas pronto! ¿Algún consejo? Y no se preocupen, las almohadas no estarán en la cuna cuando llegue el pequeño, solo pegamento y escalpelo para que ella o él pueda construir miniaturas Warhammer”, escribió el histrión al pie de la publicación que en pocas horas ha logrado 3.4 millones de “Me Gusta y casi 56,000 comentarios.

El pasado 15 de abril, Henry Cavill confirmó que él y su novia Natalie Viscuso esperan a su primer hijo.

“Estoy muy emocionado por eso. Natalie y yo estamos muy emocionados por esto. Y sí… Estoy seguro que verán mucho más de esto”, dijo el actor, de 41 años, en entrevista para el medio Access Hollywood, cuando fue cuestionado después de que se desataran rumores sobre el embarazo de la pareja.

En abril de 2021, fue cuando el británico dio a conocer que mantenía una relación con Natalie Viscuso, quien es hija de un millonario y alta ejecutiva en la industria cinematográfica.

La pareja en algunas ocasiones ha compartido un poco de su relación a través de sus cuentas de Instagram, donde se les ve disfrutando de viajes y pasatiempos.

