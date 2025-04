Inspectores fronterizos acusados de aceptar sobornos para permitir acceso a migrantes sin papeles

Fiscales del estado de California acusaron a dos inspectores fronterizos de aceptar miles de dólares en sobornos para permitir que migrantes sin papeles ingresaran a Estados Unidos por el puente de San Ysidro en San Diego.

Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos fueron identificados como Farlis Almonte y Ricardo Rodríguez, quienes fueron asignados a las casetas de inspección migratoria del puerto de entrada de San Ysidro, uno de los más transitados del país.

Mensajes con traficantes de personas

Tras la investigación, detectives encontraron evidencia telefónica que demostraba que Almonte y Rodríguez habían intercambiado mensajes con traficantes de personas en México.

Además, descubrieron depósitos de dinero en sus cuentas bancarias que no tenían explicación, según una denuncia penal que obtuvo la agencia The Associated Press (AP).

Los detectives del caso también tenían en su posesión un video de vigilancia donde se mostraba al menos un caso en el que un vehículo con un conductor y un pasajero se detuvo en un puesto de control, pero solo el conductor tenía documentación en regla para entrar a Estados Unidos, dijeron los fiscales.

Recibieron miles de dólares por cada vehículo

La fiscalía afirmó que los agentes hicieron señas a docenas de vehículos que transportaban personas sin documentos. Añadió que a los dos oficiales fronterizos acusados, se les pagaron miles de dólares por cada vehículo que dejaron pasar, reportó AP.

El abogado de Ricardo Rodríguez, Michael Hawkins, dijo a la misma agencia de información, que el caso todavía estaba en las “etapas iniciales” y que su cliente tiene la presunción de inocencia.

“Esperamos superar la situación actual”, dijo Hawkins, además describió a Rodríguez como una persona trabajadora y leal.

Los fiscales federales argumentaron que la investigación contra Almonte y Rodríguez comenzó después de que tres traficantes de inmigrantes arrestados el año pasado, señalaron a los investigadores federales que habían estado trabajando con inspectores fronterizos de Estados Unidos.

Incautan $70,000 a uno de ellos

Mientras Farlis Almonte se encontraba bajo custodia, los investigadores presuntamente incautaron casi $70,000 dólares en efectivo que, según creen, su pareja intentaba mudarse a Tijuana, publicó AP.

Almonte podría enfrentar cargos adicionales por lavado de dinero y obstrucción de la justicia, informó The San Diego Union Tribune.

“Cualquier agente de Aduanas y Protección Fronteriza que ayude o haga la vista gorda ante los contrabandistas que traen inmigrantes indocumentados a Estados Unidos está traicionando su juramento y poniendo en peligro nuestra seguridad nacional”, puntualizó el fiscal federal interino Andrew Haden al periódico en un comunicado.

Cabe recordar que el año pasado, el exinspector fronterizo Leonard Darnell George fue condenado a 23 años de prisión por aceptar sobornos para permitir la entrada al país de personas y vehículos cargados de drogas por el cruce fronterizo de San Ysidro.

Con información de AP

