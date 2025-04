Emily Ratajkowski y Sydney Sweeney elevan la temperatura con atrevida campaña publicitaria

Las súper estrellas Emily Ratajkowski y Sydney Sweeney no dejaron nada a la imaginación y elevaron la temperatura en redes sociales con su última colaboración publicitaria para la marca de belleza Kérastase.

Las famosas deslumbraron con looks glamurosos y super sensuales que dejaron a sus seguidores boquiabiertos.

Ambas fueron las protagonistas de una campaña donde mostraron sus figuras de infarto, luciendo espectaculares vestidos amarillos pastel que se ajustaban perfectamente a sus curvas. Sydney Sweeney optó por un minivestido satinado con un escote ajustado y falda drapeada, que combinó con unas zapatillas de tacón y unas gafas rectangulares.

Mientras tanto, Emily Ratajkowski se lució con un vestido bodycon amarillo de escote profundo y falda recta, complementado con sandalias de tacón y correas de PVC, un bolso de cadena y un collar de oro, dejando claro que su estilo es inconfundible.

La campaña fue rodada en Nueva York, ciudad en la que ambas celebridades residen. Emily compartió algunos detalles del detrás de cámaras, mostrando su sesión de estilismo antes de las fotos.

“Día perfecto en NYC con mi familia de @kerastase_official + @sydney_sweeney lanzando la nueva línea más brillante”, escribió la modelo en Instagram, mientras que Sydney también compartió algunas fotos coquetas con Emily durante el lanzamiento de la nueva fragancia de la marca.

Sus relaciones amorosas

Este lanzamiento llega en un momento clave para Sydney, ya que se confirmó que la actriz de Euphoria rompió su compromiso con el productor Jonathan Davino, meses antes de la fecha que había sido elegida para su boda.

Después de la noticia, Sydney fue vista en la boda de la hermana de Glen Powell, su coprotagonista en la película Anyone But You, lo que avivó los rumores sobre una relación con él. Aunque Sydney desmintió los rumores de un romance en su momento, ahora parece que las especulaciones tienen algo de verdad, ya que se dice que realmente están saliendo y que son más que amigos.

Por su parte, Emily Ratajkowski ha estado soltera desde su divorcio con el productor Sebastian Bear-McClard y ha sido vinculada con otras figuras del entretenimiento como Harry Styles, Pete Davidson, Stephane Bak y Eric Andre. En una entrevista reciente para el podcast Modern Love del New York Times, Emily abrió su corazón sobre su vida personal y su rol como madre. “Yo me ocupo de mi hijo, me ocupo de mi casa, me ocupo de mi horario, de su horario, de mi carrera. La carga de las finanzas recae sobre mí y no tengo una familia que me apoye económicamente ni nada de eso”, confesó.

Aunque mencionó que le gustaría estar en una relación, Emily dejó claro que no está enfocada en buscarla activamente. “A menudo pienso en lo mucho que quiero que me cuiden y lo experimento con mis amistades femeninas de diferentes maneras. Tengo amigas maravillosas que saben cuándo cuidarme y cómo hacerlo”, añadió, dejando claro que el apoyo de sus amistades es clave en su vida.

Con esta campaña y sus recientes declaraciones, Emily y Sydney siguen acaparando todas las miradas, demostrando que están en su mejor momento tanto profesional como personal. ¡Sin duda, sus seguidores seguirán atentos a cada paso que den.

Sigue leyendo: