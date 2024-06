En Dakota del Sur presentan demanda para retirar de boleta electoral iniciativa sobre derecho al aborto

El grupo Life Defense Fund de Dakota del Sur presentó una demanda para bloquear una medida sobre el derecho al aborto en las elecciones de noviembre, en donde alegan diversas irregularidades por parte de los partidarios de la medida, así como firmas no válidas y fraude. El grupo busca descalificar o invalidar la iniciativa.

En mayo, la Secretaria de Estado, Monae Johnson validó la medida de Dakotans for Health para las elecciones generales del 5 de noviembre. Los partidarios de la medida habían presentado alrededor de 54,000 firmas para calificar la iniciativa electoral.

No presentaron una declaración jurada

La agencia de información AP informó que Life Defense Fund alegó que Dakotans for Health no presentó una declaración jurada requerida para la residencia de los circuladores de peticiones, y dejaron las hojas de petición desatendidas. Life Defense Fund también objetó muchas más firmas por considerarlas inválidas, ya que según engañaron a las personas sobre lo que estaban firmando.

“El público debería examinar minuciosamente los comentarios de Dakotan for Health y considerar cuidadosamente su credibilidad. Al final, el Tribunal determinará si dicha conducta ilegal puede resultar en que la medida se incluya en la boleta”, dijo la abogada de Life Defense Fund, Sara Frankenstein, en un correo electrónico el lunes 17 de junio a The Associated Press.

La medida prohibiría al estado regular “la decisión de abortar de una mujer embarazada y su realización” en el primer trimestre, pero permitiría regulaciones en el segundo trimestre solo en formas que estén razonablemente relacionadas con la salud física de la mujer embarazada.

Preservar la vida o salud de la mujer embarazada

La enmienda constitucional permitiría al estado regular o prohibir el aborto en el tercer trimestre, “excepto cuando el aborto sea necesario, a juicio del médico de la mujer, para preservar la vida o la salud de la mujer embarazada”.

Dakota del Sur prohíbe el aborto como delito grave, excepto para salvar la vida de la madre, en una ley que entró en vigor en 2022 con la decisión Dobbs de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló el derecho constitucional al aborto en virtud de Roe vs. Wade.

La medida generó oposición de la Legislatura controlada por los republicanos de Dakota del Sur a principios de este año.

Life Defense Fund también busca prohibir a Dakotans for Health y sus trabajadores patrocinar o hacer circular peticiones o realizar trabajos en comités de iniciativa electoral durante cuatro años.

Dakota del Sur es uno de los cuatro estados, junto con Colorado, Florida y Maryland, donde se presentarán a los votantes en noviembre, medidas para consagrar el derecho al aborto en la constitución estatal.

Con información de AP

