Exigen a Junta Carcelaria de NYC implementar “sin disfraces” ley contra el confinamiento solitario

En enero pasado el Concejo Municipal se fue por encima del veto del alcalde, Eric Adams, y aprobó la ley Local 42 contra el confinamiento solitario de reclusos en las cárceles de la ciudad, práctica habitual en la que presos son encerrados en calabozos, totalmente solos, la mayor parte del día, hasta por 23 horas diarias.

Y aunque autoridades carcelarias de la Gran Manzana insisten en que actualmente ese tipo de castigo para internos violentos ya no se utiliza en instalaciones neoyorquinas como Rikers Island, y en cambio aplican lo que llaman “supervisión potenciada”, que garantiza mínimo 7 horas fuera de las celdas, defensores, familiares de reclusos, y antiguos sindicados y condenados denuncian que el confinamiento solitario extremo sigue existiendo, por lo que piden garantizar que se implemente la ley que le pone fin.

Ese fue el llamado que decenas de manifestantes hicieron este lunes en Foley Square, Manhattan, antes de una audiencia pública convocada por la Junta Carcelaria de la Ciudad de Nueva York, en la que escucharon testimonios y recomendaciones en las que urgieron que ese organismo vote el martes 25 de junio por la implementación supervisada y detallada de la nueva norma municipal.

La ley ordena su implementación en las cárceles, a partir del 28 de julio, y el temor es que se quede en letra muerta si no se definen medidas que ponga a todos en la misma página, y el confinamiento solitario, que entre otras cosas afirman genera daños mentales, emocionales y de comportamiento, sigue poniéndose en práctica.

Así lo manifestó Edwin Santana, organizador de Freedom Agenda, quien denunció que las autoridades carcelarias pretenden disfrazar el confinamiento solitario, tan solo cambiándole de nombre, y quien pidió al organismo supervisor de las cárceles que defina mecanismos claros que garanticen que a partir del próximo mes el encierro prolongado en celdas solitarias se acabe en las cárceles.

“Nosotros estamos empujando que se ponga en práctica lo que el Concejo Municipal aprobó y le pedimos a la Junta Carcelaria que haga lo que tiene que hacer para que tanto el Alcalde Adams, como la gente que trabaja en Rikers Island estén en la misma página cuando se implemente la ley, que será en julio”, dijo el exrecluso latino, quien afirma que vivió los estragos el confinamiento solitario finales de los 90 cuando estuvo privado de su libertad.

“El problema grave es que ahora ellos no están en la misma página y eso evita que haya progreso real. Lo que han hecho en Rikers es borrar la palabra confinamiento, pero en la práctica, siguen haciendo lo mismo. Solo le cambiaron el nombre, pero ahora hay que hacer todo lo que la ley dice, y la Junta debe además definir, no solo cómo se va a implementar la ley, sino cómo van a supervisar su cumplimiento” destacó el líder comunitario. “Se trata de que trabajemos juntos y no ellos contra nosotros. Si nos unimos, podemos hacer progreso y de verdad acabar con el confinamiento solitario y buscar alternativas mejores”.

Y al hablar sobre las reglas propuestas para implementar la Ley Local 42, Akiana Smith, de la organización WCJA (Asociación de justicia comunitaria de las mujeres), instó a que se pongan en práctica de manera inmediata para detener lo que calificó como tortura, y salvar vidas y mejorar la seguridad para todos.

“El Concejo Municipal necesita implementar la Ley Local 42 ahora mismo para proteger a nuestras madres, hermanas e hijas en el Centro Rose M. Singer en Rikers. Y se deben intensificar los esfuerzos de liberación de la cárcel para que las mujeres y las personas de género expansivo regresen de manera segura a nuestras comunidades con los recursos que necesitan”, dijo la activista. “Necesitamos poner fin al trauma ahora, acabar con el aislamiento, No importa cómo se llame, soledad es tortura. Layleen Polanco estaba en Rikers porque no pudo pagar la fianza. La recluyeron en régimen de aislamiento en contra de las recomendaciones de un médico y eso la mató. ¿Cuántas personas más tienen que morir?”

La concejal Tiffany Cabán le pidió a la Junta Carcelaria y a la Administración Municipal que se pongan a tono con el articulado aprobado contra el aislamiento solitario de internos, y recalcó que no se puede continuar legitimando la tortura en los penales neoyorquinos.

“Aquí en el estado de Nueva York no tenemos la pena de muerte. Estuvimos de acuerdo como sociedad en que tal sentencia era un castigo cruel e inusual. Cuando te acusan de un delito y te envían a Rikers, no deberías enfrentarte a una sentencia de muerte. Y no deberías ser torturado. Por eso hacemos un llamado a la Junta Correccional, un organismo de supervisión y los organismos de control, para que se aseguren de que esta administración siga las leyes y adopten reglas para implementar la Ley Local 42”, dijo la política de Queens. “La tortura en Rikers Island debe terminar. De lo contrario, seguiremos escuchando las mismas excusas de que no tenemos aislamiento, tenemos jaulas, o gente aislada en ducha o jaulas conectadas a jaulas, pero no aislamiento. Deben pedir cuentas al alcalde y a la administración y poner fin al régimen de aislamiento”.

Edwin Santana, organizador de Freedom Agenda. Foto: Edwin Martinez

La concejal Sandy Nurse, presidente del Comité de Justicia Penal del Concejo Municipal exigió a la Junta Carcelaria que no ignore las recomendaciones y clamores de quienes están emitiendo sus comentarios y testimonios, y garanticen que la ley aprobada vea la luz al interior de las cárceles.

“Esperamos que hagan lo correcto. Nos ha tomado mucho llegar hasta aquí, pero el Concejo Municipal ha actuado para garantizar que las personas no sean torturadas. Ahora es obligación de la Junta Correccional garantizar que las reglas en el futuro estén totalmente en línea con la Ley Local 42”, dijo la concejal latina. “Esperamos que adopten las recomendaciones de las coaliciones y del Concejo. Es vital que no retrocedamos. Fue necesaria una inmensa cantidad de organización, trabajo duro e historias desgarradoras para llegar hasta aquí. Esperamos que esta Junta realmente escuche los clamores del pueblo y alinee plenamente sus reglas con la Ley Local 42”.

Candie Johnson, de las organizaciones Jails Action Coalition y Freedom Agenda, quien se describió como una sobreviviente del confinamiento solitario, tras haber pasado en aislamiento más de 1,100 cuando estuvo recluida entre el 2012 y el 2015, afirmó que implementar la ley que pone fin al aislamiento solitario en Nueva York no solo evitará muertes sino que es un asunto moral.

“La Junta Correccional tiene que hacer la obra de Dios implementando la Ley Local 42. Al hacerlo, salvará tantas vidas, tantas almas. Han pasado cinco años y diez días desde que Layleen Polanco fue asesinada en régimen de aislamiento. Cuando estaba en aislamiento los oficiales solían reírse de mí por intentar suicidarme. En los videos, se puede ver a los oficiales enfadándose con Layleen”, dijo la joven. “Es imperativo que acabemos con la soledad. La Junta así lo hará. No existe cura para mis recuerdos y pesadillas. Pero cuando el DOC y el BOC implementen la Ley Local 42, evitarán que otras personas tengan pesadillas como yo o más muertes como la de Layleen”.

La Dra. Victoria Phillips, de Jails Action Coalition, recalcó el llamado a la Junta Correccional para que escuché atentamente los comentarios públicos sobre las reglas para implementar la Ley Local 42, a fin de que se asegure que el confinamiento solitario desaparecerá de las cárceles en la Gran Manzana.

Las concejales Tiffany Cabán y Sandy Nurse en la manifestació. Foto: Edwin Martinez

“La junta debe adoptar reglas para implementar la Ley Local 42. Nueva York no tiene la pena de muerte y Rikers Island es una cárcel local. Todo el mundo es digno de ser protegido en sus derechos humanos”, dijo la líder.

Datos sobre la ley contra el confinamiento solitario