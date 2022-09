Concejales de NYC logran acuerdo para eliminar el confinamiento solitario en cárceles en medio de presiones por otra fatalidad en ‘Rikers’

El Concejo Municipal obtuvo este jueves una mayoría calificada “a prueba de veto” que aprobaría un proyecto de ley que pone fin a la controversial medida de confinamiento solitario en el sistema penitenciario de la Gran Manzana, un acuerdo que tiene como telón de fondo la muerte de otro interno en la cárcel de Rikers Island esta semana, lo cual adiciona un total de 13 fallecidos en posesión del Departamento de Corrección de la Ciudad de Nueva York (DOC) en lo que va de año.

La iniciativa de los legisladores locales ha sido impulsada durante décadas por defensores de los Derechos Humanos, quienes han documentado que aislar durante días a internos como medida disciplinaria, es una práctica que ha sido la palanca principal de muertes y suicidios.

“El confinamiento solitario, no importa cómo lo llames, es traumático e inhumano, con efectos letales en la salud mental. Durante mi visita más reciente a ‘Rikers’, hablé con un hombre que estuvo en custodia de protección involuntaria sin cama durante casi dos días, en espera de una observación de salud mental adecuada”, reaccionó la concejal de Manhattan, Carlina Rivera, quien preside el Comité de Justicia Criminal de la Cámara Municipal.

El acuerdo legislativo se produce a raíz de la muerte de Michael Nieves, un recluso de 40 años que se cortó la garganta fatalmente mientras se mantenía bajo custodia en un área especial de Rikers Island. Estaba tras las rejas desde junio por un delito asociado con un robo.

Según informes publicados, Nieves se desangró durante 10 minutos en su celda mientras los guardias del Departamento Correccional no pudieron hacer nada para detener la herida mortal. Este recluso murió el 31 de agosto en el Hospital Elmhurst.

Nieves es el detenido número 13 en morir en la cárcel más grande de Nueva York, ubicada en Queens, en este 2022, lo que proyecta que la tasa de decesos está en camino de superar la de 2021, cuando murieron 16 personas.

El suicidio de Michael Nieves en ‘Rikers’, quien padecía de trastornos mentales, encendió los ánimos de los defensores de Derechos Humanos en NYC. (Foto: F. Martínez)

Activistas en contra del encarcelamiento masivo

Como se detalla en un comunicado compartido por la Sociedad de Ayuda Legal (Legal Aid), Nieves padecía una “enfermedad mental grave” y además tres oficiales observaron “sin prestar ayuda” cómo el interno se cortaba la garganta con una navaja.

“Que la tragedia de esta semana haya ocurrido en la unidad de la cárcel, que aparentemente está mejor capacitada y equipada para mantener en custodia a personas con enfermedades mentales graves, subraya la incapacidad fundamental de la cárcel para mantener a salvo a las personas”, aseveró Legal Aid en su informe.

Se pudo conocer que todos los oficiales que custodiaban a Nieves fueron suspendidos.

La muerte de este interno no solo aceleró acuerdos entre legisladores locales para prohibir medidas de castigos disciplinarios, sino que causó la furia de organizaciones que defienden los derechos de la población penitenciaria, cuyos líderes tomaron nuevamente este jueves uno de los accesos a la Alcaldía en el Bajo Manhattan.

“Nunca antes Rikers Island había estado en una situación de tanta crueldad. Exigimos a los líderes electos que no solo eliminen el confinamiento solitario, sino que tomen medidas para superar el hacinamiento carcelario. Se trata de un centro para la pena de muerte. !Es infernal!” dijo entre la multitud de manifestantes el cubano Jhonny Pérez, directivo de National Religion Campaign Against Torture. (NRCAT)

Jhonny, de 43 años, conoce con precisión qué significa estar prisionero en ‘Rikers”. Ahora es un activista que se unió a la acción de organizaciones comunitarias que prestan apoyo a quienes por alguna razón están tras las rejas.

El isleño cuenta que cuando era apenas un adolescente de 16 años, fue procesado y puesto en custodia carcelaria por tráfico de drogas.

“Estuve un par de años allí. Cometí errores. Y hoy estoy redimido. Tomé una decisión personal que no solo me libró del mundo delictivo, sino que me dio impulso para ayudar a los demás. Por ello, sé el dolor y la desesperación de centenares de familias y de internos que duran meses esperando un juicio. Y fácilmente encuentran la muerte. Y puedo decir que este 2022 todo está peor”, dijo emocionado el activista.

El activista cubano Jhonny Pérez exige no solo por el fin del confinamiento solitario, sino el beneficio de la libertad para centenares de internos. (Foto: F. Martínez)

Más de 800 presos

De acuerdo con el balance de varias organizaciones, la alta tasa de muertes bajo custodia de la Ciudad se produce a medida que aumenta la población en la cárcel, por las medidas de detenciones masivas registradas en los últimos meses.

El año pasado, la población carcelaria diaria promedio de este centro carcelario fue de 4,921, en contraste hasta esta semana habían 5,718 personas detenidas, según datos del Departamento de Corrección. Esto significa casi 800 internos más en todos los pabellones.

Otro elemento que recordó la muerte del recluso Michael Nieves, es que durante el año pasado, el 53% de los reos tenían un diagnóstico de salud mental. Pero según el consenso de varios activistas, por la alta concentración de detenidos, el acceso a los servicios de salud mental en Rikers es limitado, pues los oficiales habitualmente no atienden a los detenidos que indican que quieren suicidarse.

Ante este escenario, los defensores de cambios en la administración de la justicia penal que han pedido el fin permanente del confinamiento solitario, instaron al Concejo Municipal a aprobar rápidamente este proyecto de ley. Y al alcalde Eric Adams promulgarlo cuando llegue a su escritorio.

En este sentido, Victor Pate, codirector de la campaña #HALTsolitary y sobreviviente del sistema correccional, describió estas medidas disciplinarias como “una práctica horrible que deberían haber terminado hace mucho tiempo”.

“Las cárceles de la ciudad de Nueva York han encontrando nuevas formas de infligir torturas, incluso encerrando a las personas en aislamiento en diminutas jaulas de ducha medievales. Esto tiene que terminar ahora”, remarcó Pate.

Contralor ratifica el caos

Por su parte, el Contralor de la Ciudad de Nueva York, Brad Lander, quien organizó un panel de seguimiento a las acciones del DOC y una visita a ‘Rikers‘, ratificó que a pesar de algunos avances y un gasto presupuestario récord de la Ciudad, no se está cumpliendo con las obligaciones básicas con los seres humanos bajo custodia.

“A pesar de que el precio medio de una noche en Rikers, es superior al de un hotel de cinco estrellas, las condiciones de las personas detenidas hacen saltar las alarmas en materia de Derechos Humanos”, concluyó Lander.

El funcionario reconoció mejoras reales en el proceso de admisión y en la segregación punitiva, donde la mayoría de los detenidos estaban recibiendo de siete a 10 horas fuera de sus celdas, de conformidad con la ley estatal.

Pero en lo que Lander coincidió con los activistas, es que varias personas están bajo “custodia de protección involuntaria”, una forma de confinamiento solitario que la ONU ha declarado como tortura.

“Hablé con un hombre que ha estado en una pequeña celda de detención durante 48 horas, sin cama, ni cobija, esperando ser transferido a una unidad especial.Más de la mitad de la población en Rikers tiene algún trastorno mental”, contó.

Adams: “Internos violentos deben estar separados”

Ante la presión de las organizaciones de defensa de Derechos Humanos y la inminente votación mayoritaria del Concejo para eliminar los castigos de confinamiento solitario, no está claro cuál será la posición del alcalde Eric Adams, quien ha sido muy directo en asegurar que las personas encarceladas que demuestren ser violentas, deben ser separadas de los demás.

Esta posición fue ratificada esta semana por el mandatario municipal al aseverar ante medios locales que: “Si estás en la cárcel y cometes un delito de depredación sobre un funcionario, un civil u otro interno, quiero que nos digan qué debemos hacer con ellos. Porque no sé qué quieren que hagamos con ello ”.

La visión de Adams desde que asumió el cargo en enero es que las personas que cometen delitos violentos deben ser apartadas de la sociedad.

“Deben ir a algún lugar para no lastimar a las personas nuevamente”, subrayó.

Personal penitenciario a niveles más normales

Gran parte de la crisis descrita en Rikers Island está vinculada a la falta de personal de seguridad y de atención médica que se originó por los efectos pandémicos.

Sin embargo, en medio de esta nueva ola de críticas, el comisionado del DOC, Louis Molina, asegura que 1,400 oficiales han regresado al trabajo en este verano.

“Estamos hoy en una situación muy distinta en donde vimos un promedio de 110 unidades unidades del recinto carcelario sin personal. Eso se ha logrado reducir a 20 en promedio”, aseguró.

En entrevista con El Diario, Molina agregó que se ha logrado la reducción de ataques con arma blanca y apuñalamientos en un 40 por ciento, según datos de mayo pasado, comparados con el mismo período en el 2021.

Además, valoró un 30% menos en agresiones al personal. También una mejora del 40% en la asistencia de los guardias carcelarios a sus labores.

La Asociación de Benevolencia de los Trabajadores Correccionales de Nueva York ha ponderado el alto nivel de peligro que significa ofrecer servicios a un centro penitenciario con internos en su mayoría muy violentos.

“Nadie sale a protestar cuando un prisionero nos ataca salvajemente, sin ninguna razón. En medio de esta crisis de salud pública que todavía no termina, la gran mayoría de nuestros trabajadores permanecieron cumpliendo con sus funciones. En muchos casos resguardando el doble de personas que corresponde normalmente”, compartió un oficial penitenciario, quien prefirió mantener su nombre en anonimato.

3 claves: ¿Qué cambiaría con la ley contra el confinamiento solitario?

La nueva legislación que cuenta ahora con al menos dos tercios de los 51 escaños del cuerpo legislativo de la ciudad de Nueva York, prohibiría que los reclusos permanezcan aislados en una celda durante más de dos horas, durante el día, en un período de 24 horas o durante más de ocho horas por la noche para dormir.

del cuerpo legislativo de la ciudad de Nueva York, prohibiría que los reclusos permanezcan aislados en una celda durante el día, en un período de 24 horas o durante más de ocho horas por la noche para dormir. Los reclusos pueden ser retenidos por más tiempo para reducir conflictos muy violentos o si representan un peligro inmediato para otra persona, pero eso no puede exceder las cuatro horas en un período de 24 horas.

El personal y los profesionales de la salud mental también deben interactuar con los internos al menos una vez por hora, con controles médicos cada 15 minutos.

El dato:

5,781 personas estaban detenidas en ‘Rikers Island’ hasta este miércoles en comparación con 4,921 personas el año pasado.