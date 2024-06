VIDEO: Arremeten contra Karol G en redes sociales por presunto plagio a una canción de Shakira 

El supuesto “pleito” entre Shakira y Karol G está aún muy lejos de finalizar. Y es que aunque ninguna de las estrellas colombianas ha mencionado o revelado algún tipo de conflicto entre ellas, son los fanáticos de las superestrellas latinas las que han “avivado” esta enemistad no oficial.

La más reciente polémica entre las cantantes sudamericanas surgió, como en anteriores ocasiones, en redes sociales luego de que la intérprete de “Tusa” compartiera un breve video, a través de su cuenta oficial de TikTok y de apenas 21 segundos, en donde entona una nueva canción, la se reveló horas después que llevará por nombre “Si Antes Te Hubiera Conocido” y se estrenará el 20 de junio.

En el mismo material, la cantante colombiana colocó una breve descripción sobre el contenido de la canción: “Yo, aquí con jet lag pensando como bailé de rico esta contigo”.

Sin embargo, y a pesar de la poca información revelada hasta el momento sobre la supuesta nueva canción de Karol G, esto no evitó que decenas seguidores de Shakira reaccionaran al video asegurando que se trata de un “flagrante” plagio a una canción de la también colombiana.

¿Karol G plagió a Shakira?

De acuerdo con un gran número de usuarios en redes sociales, principalmente fanáticos de la intérprete de “Waka Waka”, la melodía y producción de la canción de Karol G son sumamente similares al tema “Addicted To You” de la ex pareja de Gerard Piqué, la cual fue lanzada en el año 2012.

Aunado a lo anterior, otro grupo nutrido de usuarios de X, señalaron que el próximo tema de Karol G es una “copia” de la canción de Shakira, la cual, incluso, compartieron bajo el mismo hilo de la noticia.

Te amo Karol g pero … mis oídos están escuchando addicted to you de Shakira 😳 y esa ropa ? 😮😬 que está pasando aquí https://t.co/DEvmKnRTQs — Gabriel 🪐 (@gabrielclasse) June 18, 2024

Con comentarios como: “Shakira es la institución de la música y una fuente de inspiración para otros artistas”, los seguidores de la colombiana no dudaron en arremeter en contra de Karol G y volver a “encender” la enemistad entre las artistas.

Previo al “pleito” entre los fandoms de las colombianas, ambas cantantes colaboraron con el tema “TQG” en 2023, la cual se convirtió en una de las canciones más escuchadas del año para ambas artistas además de obtener, de manera reciente, el billón de reproducciones en YouTube y en Spotify.

Actualmente, Shakira se encuentra promocionando su más reciente disco “Las Mujeres Ya No Lloran”, con el cual iniciará su gira en noviembre de este año por los Estados Unidos.

En tanto, Karol G permanece en territorio europeo como parte de su actual etapa con su gira “Mañana Será Bonito Tour 2024”.

