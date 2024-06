Christian Chávez habló de trato con Anahí tras el escándalo de desfalco: “No somos tan unidos”

Christian Chávez comentó que existen diferencias entre los integrantes de RBD y que actualmente no tienen una relación tan cercana como antes. Además, confesó que algunos de sus compañeros no se han comunicado con él en mucho tiempo, lo que ha generado un distanciamiento entre ellos.

“No somos tan unidos como lo éramos, pero esperamos que se pueda solucionar todo eso. (Nuestra relación) no está bien desafortunadamente, pero pasa como en las familias, no tienes las mismas formas de pensar a veces”, mencionó a ‘De Primera Mano’ sobre su trato con Anahí.

La entrevista de Christian Chávez fue una oportunidad para conocer más sobre su vida actual y sus proyectos futuros, dejando en claro que aunque las cosas no estén del todo bien con sus compañeros de RBD, él se encuentra enfocado en su carrera y en su bienestar personal.

Además, Anahí en ‘Sale el Sol’ expresó que: “No me gustaría hablar de cosas personales de nadie, lo que sí te puedo decir es que Christian sabe, y todos lo saben, que siempre que me ha necesitado he estado para él y eso no cambia”.

A pesar de todo, los integrantes de RBD han dejado en claro que su amor por la música y por sus fans es lo más importante para ellos, y que están dispuestos a superar estas dificultades juntos como grupo.

Los fanáticos de RBD espera que logren superar estas dificultades y que puedan continuar brindando música de calidad a sus fans en todo el mundo. Sin duda, su legado como una de las bandas más icónicas de la música latina seguirá vivo y seguirán siendo recordada por generaciones.

Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para este emblemático grupo, pero lo que es seguro es que sus seguidores estarán siempre respaldándolos.

Sigue leyendo:

· Christian Chávez habló de las graves acusaciones en contra de Anahí por “desfalco” en RBD

· Christian Chávez habla de las especulaciones sobre las presuntas rivalidades en RBD

· A Christian Chávez y a Christopher Uckermann no los dejaron pasar a la gala de Premio Lo Nuestro