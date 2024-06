Jomari Goyso y Karina Banda tuvieron un roce de opiniones tras las críticas por vestimenta en mujeres

El panel de conductoras de ‘Desiguales’ compartieron sus opiniones y experiencias sobre cómo la sociedad y las redes sociales presionan a las mujeres a mostrar una imagen sexualizada para ganar seguidores y likes. Amara La Negra, en particular, habló sobre su experiencia como mujer afrodescendiente en el mundo del entretenimiento y cómo ha sido juzgada por su apariencia y su forma de vestir.

Jomari Goyso, por su parte, ofreció su perspectiva como estilista y experto en moda, defendiendo la idea de que las mujeres tienen el derecho de vestirse y mostrarse como quieran, sin ser juzgadas o etiquetadas.

“Yo pienso que pensáis que solo sexualizan algunas mujeres su cuerpo. La sexualización de la mujer es en general, todas sexualizáis vuestro cuerpo, lo que pasa es que una está más dispuesta a llegar más lejos y otra está dispuesta a no llegar ahí”, dijo el español a través del programa ‘Desiguales’.

El debate se volvió aún más intenso cuando el tema de la doble moral salió a relucir, con Karina Banda compartiendo su punto de vista sobre cómo las mujeres son juzgadas de manera diferente a los hombres cuando se trata de su imagen y su sexualidad.

“Todo esto tiene que ver con los valores y con tu familia. Yo no me imagino, y se los digo honestamente, enseñando ni mi escote ni mis piernas para subir una foto. Es más, en persona me cuesta y hasta me siento incómoda”, expresó la mexicana.

“Pero estás enseñando la pierna ahora”, le mencionó Jomari a la esposa de Carlos Ponce y ella le respondió: “Claro que sí y me siento incómoda. Mira cómo estoy sentada. Igual no lo estoy haciendo para venderme ni para…”.

Jomari no quiso finalizar su intervención en el espacio de entretenimiento sin antes añadir que: “Aunque tú no te des cuenta… todas jugáis el mismo juego, lo que pasa es que hay unas que están más dispuestas, unas se suben la falda aquí y otras se suban la falda aquí, pero al final de cuentas tú lo acabas de decir ‘así estoy incómoda'”.

