7 errores que todos cometen al ir a comprar a Costco

Costco es conocido por sus grandes ofertas y productos al mayoreo, pero hay ciertos errores comunes que muchos compradores cometen al visitar la tienda.

Aquí te compartimos los más frecuentes y cómo evitarlos.

1. Ir en horas pico

Visitar Costco durante los fines de semana o en horas pico puede ser una experiencia estresante. Y es que las tiendas se llenan de clientes, lo que dificulta encontrar productos y caminar por los pasillos.

Es mejor planificar tus visitas para los días de semana a mediodía, como martes, miércoles o jueves, cuando la tienda está menos concurrida y es más fácil encontrar estacionamiento y productos frescos.

2. Comprar cuando tienes hambre

Ir de compras con el estómago vacío puede llevarte a comprar más de lo que necesitas.

Y es que todo parece más delicioso y tentador cuando tienes hambre, lo que puede resultar en un carrito lleno de productos innecesarios.

Antes de ir a Costco, asegúrate de comer algo para evitar compras impulsivas.

3. Asumir que siempre tiene el precio más bajo

Aunque Costco ofrece muchos productos a buenos precios, no siempre tiene la mejor oferta.

Comparar precios con otros supermercados como Walmart, Aldi o incluso Dollar Tree puede ayudarte a encontrar mejores ofertas en algunos productos.

No te limites a Costco, investiga y compara antes de comprar.

4. Comprar en grandes cantidades sin tener espacio

Comprar al por mayor puede ser una gran forma de ahorrar dinero, pero solo si tienes espacio para almacenar los productos y los usas antes de que caduquen.

Productos como papel higiénico y toallas de papel pueden almacenarse por largo tiempo, pero frutas, verduras y productos de cuidado personal como vitaminas tienen una vida útil por poco tiempo.

Compra solo lo que puedas consumir antes de que se eche a perder.

5. Ser demasiado exigente con las marcas

Costco ofrece una variedad de marcas, incluyendo su propia línea Kirkland Signature, que a menudo es más barata y de igual o mejor calidad que las marcas reconocidas.

Mantén una mente abierta y no te limites solo a marcas conocidas; podrías encontrar excelentes productos a mejores precios.

6. Ignorar la app de Costco

La app de Costco puede facilitar tus compras de varias maneras. Funciona como una versión digital de tu tarjeta de membresía, te permite ver el saldo de tus recompensas, realizar listas de compras y recibir alertas de promociones.

Además, puedes rastrear tus pedidos en línea y aprovechar otras ventajas. Descargar la app puede hacer tus compras más eficientes y organizadas.

7. No aprovechar la política de devoluciones

Costco tiene una política de devoluciones muy generosa para la mayoría de sus productos, excepto para algunos artículos específicos como electrónicos, que solo pueden devolverse dentro de los 90 días después de la compra.

No dudes en devolver productos que no vas a usar. Sin embargo, no abuses de esta política ya que Costco podría cancelar tu membresía por devoluciones excesivas.

