Costco: 20 productos que recomiendan evitar por “baja calidad”

Todo mundo tiene el derecho de comprar en el lugar que prefiera, pero un sondeo de BestLife a expertos minoristas, arrojó 20 productos que no son recomendables adquirir en Costco al por mayor o por su baja calidad.

1. Artículos de marca cuando está la opción Kirkland

Los que saben recomiendan la marca Kirkland Signature en lugar de las marcas famosas que son más caras. Aseguran que son muy buenos o mejores, incluyendo la crema de chocolate y avellanas, café o aceite de oliva.

2. Vodka de ganso gris

En vodka sugieren no comprar la etiqueta Grey Goose. Una exempleada dice que la marca Kirkland es mejor y cuesta la mitad.

3. Pollos asados

El reconocido chef David Chang lo ha llamado “el peor pollo asado” y dice que “no son buenos y no están sazonados”. Además de que Mercy for Animals pidió a la empresa que firmara el Compromiso por un Mejor Pollo que establece estándares para el bienestar animal y que Costco no firmó.

4. Medicamentos sin receta

Las grandes cantidades pueden ser atractivas, pero si solo una persona las consume, puede que esas pastillas podrían llegar a su fecha de caducidad antes de que puedas usarlas todas.

5. Suministros para bebés

Lo mismo sucede con pañales y alimentos para bebés, lo niños crecen rápido y podrían necesitar otra talla u otra fórmula de mayor edad, desperdiciando las cajas adquiridas que no se terminaron.

6. Productos de limpieza líquidos

Los productos de limpieza del hogar pueden estropearse antes de usarlos, por ejemplo, los detergentes líquidos tienden a degradarse con el tiempo, por lo que las grandes botellas pueden no ser la mejor compra.

7. Productos a granel

Muchos artículos perecederos que se compran en Costco terminarán en la basura, a menos que puedan comerlos pronto, por lo que se corre el riesgo de que se echen a perder.

8. Productos congelados a granel

Los alimentos congelados se conservan en buen estado por mucho más tiempo que los productos frescos, pero ten en cuenta el tiempo que te llevará consumir una bolsa de 10 libras de brócoli congelado, porque perderá calidad y sabor conforme pase el tiempo.

9. Cuidado de la piel y maquillaje

Muchos artículos de belleza suelen tener una vida útil que oscila entre seis meses y un año antes de llegar a su fecha de caducidad, razón suficiente para no comprar combos gigantes, por ejemplo, de

cremas faciales y protectores solares.

10. Artículos muestreados

Las muestras suelen convencer a los consumidores de comprar lo que sea, pero lo recomendable es pensarlo dos veces porque los alimentos preparados a menudo pueden tener un alto contenido de calorías, grasas y sodio, así que infórmate antes de comprarlos.

11. Bocadillos salados

Los grandes envases de rizos de queso o pretzels pueden resultar una tentación, pero puede ser poco sano tener que consumirlos entre una o dos personas solamente.

12. Condimentos

Comprar botellas gigantes de ketchup, mayonesa o mostaza no es lo mejor, esos tamaños pueden estropearse o perder sabor incluso antes de abrirlos. Además, su almacenamiento puede robar mucho espacio.

13. Especias

Comprar especias en Costco puede parecer una oferta fantástica, pero las especias no se mantienen frescas por mucho tiempo, por lo que puedes terminar con enormes recipientes de comino por mucho tiempo.

14. Productos enlatados

Según los expertos, lo mejor es comprar productos enlatados en tu supermercado local, que pueden ser incluso más baratos que en Costco, además de que quién necesita 20 latas de frijoles.

15. Pan y bollería

En este punto se dice que el pan y la bollería frescos no tienen una vida útil tan larga, además, de que es posible que Costco no tenga los mejores precios.

16. Cereal

Ciertos cereales no siempre son más baratos en Costco. Antes de echarlos al carrito compara el precio unitario en el supermercado para asegurarte de que realmente estás llevando una mejor oferta.

17. Soda

Los refrescos suelen tener descuentos importantes en el supermercado local, por lo que las compras al por mayor podrían no ahorrarte mucho.

18. Libros

Costco tiene una pequeña selección de libros que cubren una amplia variedad de géneros, por lo que puede ser más difícil encontrar exactamente lo que estás buscando, es mejor comprar en librerías especializadas como Barnes & Noble o Books-A-Million.

19. Electrónica

Los fabricantes suelen asociarse con los grandes almacenes para crear versiones exclusivas de sus productos más populares para venderlos a un precio más bajo, pero a estos modelos les podrían faltar características clave.

20. Material escolar y de oficina

Una experta dice que el material escolar y de oficina es muy caro en Costco, por lo que es posible encontrar una oferta mucho mejor en Target o Walmart durante sus rebajas de compras de regreso a clases.

