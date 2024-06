Evaluna y Camilo hace frente a las duras críticas que reciben por la crianza de su hija

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se mostraron firmes en su decisión de crianza de sus hijos y explicaron que cada familia tiene sus propias formas de expresar el amor y la conexión entre sus miembros, y que para ellos, hay un collar que representa la unión y el compromiso que tienen como pareja y como futuros padres.

“Desde que yo estaba muy chiquita, siempre me imaginé llena de niñitos siendo mamá, con los bebés pegados a las tetas y viajando por el mundo y varios médicos me dijeron que eso no iba a ser una posibilidad, que por el desequilibrio de mis hormonas, por mis ovarios, que por no sé qué cosa, no podía ser mamá. Yo, en vez de quedarme con eso y tener miedo de que las cosas no iban a salir como yo quería, decidí confiar”, revelaron en el canal de YouTube que comparten.

Además, el esposo de la hija del cantante Ricardo Montaner también explicó que: “Al final de la historia, ella logró ser mamá y logró dar teta a su hija, todo lo que quiso, es más me regaló a mí, un collar que ella hizo con sus propias manos, con su leche materna en un símbolo de gratitud por haber estado a su lado confiando en los momentos de incertidumbre. Pero lo que yo nunca había planeado, es que cuando nosotros saliéramos a contar nuestra historia, que amamos tanto, saliera tanta gente a criticarnos”.

Cada familia es única y tiene sus propias tradiciones y formas de expresar el amor, por lo que es fundamental respetar las decisiones y elecciones de cada uno. A su vez, destacaron que están felices y emocionados por la pronta llegada de Amaranto, y eso es lo que realmente les importa en este momento tan especial para ellos.

“Criticaron a Evaluna por haber decidido ser madre, por haber dado teta, en lugar de tetero (biberón), a criticarme a mí, por tener puesto un collar hecho con su leche materna, nada de eso lo habíamos planeado, pero de algo estamos seguros y es que ese capítulo de las críticas hace que nuestro libro sea mucho más interesante”, expresó el cantante colombiano.

