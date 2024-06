FOTO: Peso Pluma estrena su disco “Éxodo” y revela su nuevo look

Luego de semanas de anuncios y adelantos, a través de sus redes sociales y participaciones en diversos programas, el cantante mexicano Peso Pluma estrenó su nuevo disco “Éxodo” en diversas plataformas digitales.

Con más de 20 temas, “Éxodo” se convierte en el cuarto disco de estudio del intérprete de “Ella Baila Sola”, quien abre su nuevo material discográfico con el tema “La Durango”, en colaboración con Eslabón Armado, el cual fue estrenado semanas atrás.

Los 2 lados de “Éxodo”

El álbum del nacido en Jalisco cuenta dos discos, o dos lados, el primero de ellos integrado por 4 temas en solitario:

Bruce Wayne

Ice

Solicitado

14-14

En tanto, el resto del primer disco se compone de colaboraciones con grandes nombres de la música regional mexicana, y de otros géneros, como Natanael Cano, con el tema “Vino Tinto”; “Reloj”, a lado de Iván Cornejo; “Mami”, en colaboración con Chino Pacas, así como “Rompe la Dompe”, junto a Junior H y Óscar Maydon, “Sr. Smith”, a lado de Luis R. Conríquez, entre otros.

Sobre el segundo disco, o lado B de “Éxodo”, Peso Pluma incluyó sus colaboraciones con artistas internacionales, como “Gimme a Second”, a lado de Rich The Kid, “Put Em In The Fridge”, junto a Cardi B quien canta en español, “Pa no pensar”, en colaboración con “Quavo”, así como “Teka”, con DJ Snake, entre otros.

También destaca su nuevo tema junto a la cantante mexicana Kenia Os, “Tommy & Pamela”, una de las canciones más esperadas.

los mayores exponentes de méxico no nos decepcionaron, tommy & pamela de peso pluma y kenia os es un hit pic.twitter.com/u4Qnm60fg2 — † (@zazkezz) June 21, 2024

Dentro del nuevo disco del cantante mexicano también sobresale la inclusión de temas que el cantante lanzó en los últimos meses como “La People II”, junto a Tito Double P y Joel de la P, “Ballekeo”, a lado de Anitta, entre otros.

Peso Pluma estrena imagen

Previo al estreno del nuevo disco de Peso Pluma, el mismo cantante compartió un breve video en donde aparece junto al presentador estadounidense Jimmy Fallon, a quien le muestra su nuevo look.

Y es que durante las últimas semanas, el artista latino se vio envuelto en un gran número de rumores respecto a un cambio de imagen. Sin embargo, y tras la revelación de “Éxodo”, el ex novio de Nicki Nicole mostró solo un leve cambio en su clásico corte de cabello, el cual se caracterizó por continuar portando su clásico flequillo además de “eliminar” un poco de volumen en la parte de atrás.

PESO PLUMA pic.twitter.com/0Bqc2eEESb — Peso Pluma Today (@PesoPlumaToday) June 21, 2024

Actualmente, y luego de su reciente cirugía tras sufrir una fractura en pleno concierto, Peso Pluma se encuentra en proceso de recuperación para iniciar la gira de su nuevo disco, en los Estados Unidos, el próximo 19 de junio en la ciudad de Austin, Texas.

Continúa leyendo

Peso Pluma se fracturó un pie durante su concierto en el Festival Musical Gov Ball de Nueva York

Nicki Nicole revela cómo superó el “ataque” mediático tras su ruptura con Peso Pluma

VIDEO: Tiktoker causa revuelo en redes sociales por su gran parecido con Peso Pluma