VIDEO: Tiktoker causa revuelo en redes sociales por su gran parecido con Peso Pluma

Luego de su tan comentado cambio de look, difundido a través de diversas redes sociales, Peso Pluma volvió a convertirse en tendencia en las últimas horas por el hallazgo de un usuario que guarda un estrecho parecido con el cantante mexicano.

Fue la cuenta de TikTok, @missdelulu.jpg, la que difundió el video de un joven que, de manera visible, cuenta con un gran número de rasgos similares al intérprete de “Ella Baila Sola”.

En el video, el cual no brinda mayor información o detalles sobre el “gemelo” del nacido en Jalisco, se puede ver al tiktoker posando y mirando hacia la cámara mientras suena de fondo uno de los temas del cantante mexicano.

¿Cuándo se verá el nuevo look de Peso Pluma?

La viralización del reciente video del “gemelo” de Peso Pluma, ha vuelto a originar un caluroso debate respecto al presunto cambio de look del cantante. Y es que luego de la difusión de la imagen que mostraría la nueva imagen del intérprete de “Lady Gaga”, se ha revelado que la fotografía no es real.

Incluso, y de acuerdo con medios especializados, se reveló que la imagen fue alterada por un usuario que tomó la foto del modelo Jenz Benz, de una sesión de fotografías, y colocó la cara del cantante mexicano.

A pesar de lo anterior, se sabe que el mexicano sí modificó su tan peculiar corte de cabello por una diversidad de pruebas. Previo a la difusión de la imagen que generó un gran número de reacciones, el mismo mexicano compartió un video en donde hacía un llamado a sus fanáticos a unirse al “Presave” de su nuevo disco “Éxodo”, el cual saldrá a la luz el próximo 20 de junio.

En el mismo material, se puede ver, pero no de manera clara, un evidente cambio en el cabello de Peso Pluma, quien luce menor volumen en los costados de su cabeza. Aunado a lo anterior, y solo unos días después de este primer video, el mexicano compartió una imagen, en su sección de Stories de su cuenta oficial de Instagram, en donde se puede ver el cabello que “perdió”.

Peso Pluma si se corto el cabello. 😧 pic.twitter.com/fnXxHiVe57 — Rob🥷🏻🏆 (@RobWall_k) June 1, 2024

Hasta el momento, y a pesar de la variedad de evidencias, el cantante latino no ha revelado, de manera oficial, su evidente cambio de look. De igual manera, se ha mencionado que Peso Pluma revelaría finalmente su imagen en el día de lanzamiento de su nuevo material discográfico, el cual promete ser el más ambicioso en su carrera gracias a su colaboración con grandes artistas como Cardi B, DJ Snake, Rich The Kid, entre otros.

Actualmente, el cantante se encuentra inmerso en su gira “Éxodo”, con la cual visitará un gran número de ciudades en los Estados Unidos de manera solitaria.

