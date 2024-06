Médicos de hospitales públicos de Nueva York denuncian escasez de personal y exigen aumento salarial

Médicos trabajando turnos de hasta 48 horas, unidades clínicas cerradas por falta de personal, escasez de profesionales ante el retiro de muchos doctores cuyas vacantes no han sido llenadas, y la falta de garantías laborales y aumento de salarios, debido a que desde el 2021 la Ciudad no ha firmado un nuevo contrato permanente con los galenos, son algunas de las denuncias que el martes 18 hicieron trabajadores de la salud que laboran en el sistema de hospitales públicos de la Gran Manzana.

Parados a las afueras del Hospital Elmhurst, con pancartas donde advierten que la salud de los neoyorquinos está en riesgo ante la falta de doctores y la sobrecarga laboral que a muchos tiene fundidos, y gritos exigiendo que se valore la labor que prestan, médicos representados por el sindicato Doctors Council, anunciaron que darán la batalla hasta que sus exigencias sean escuchadas por la administración municipal.

“Reclutamiento de nuevos médicos, retención de doctores que trabajan actualmente y respeto es lo que pedimos. La Ciudad necesita hacer mejor su trabajo y exigimos contratos justos para quienes trabajamos en los 11 hospitales públicos y las clínicas del sistema”, aseguró en medio de la jornada de protesta el Dr. Daniel Lugassy, quien trabaja en el hospital Elmhurst, epicentro de la pandemia del COVID.

“Necesitamos estar preparados para la próxima emergencia de salud pública. En 2020, el Hospital Elmhurst fue infamemente reconocido como el epicentro de la pandemia mundial de COVID-19, estando a punto de estallar y marcado por un terrible número de muertes, con camiones refrigerados estacionados afuera para albergar y avanzando rápidamente hasta el 2023, el Departamento de Emergencias de Elmhurst ha registrado el volumen de pacientes más alto de su historia, superando incluso el pico de la pandemia”, dijo el profesional de la salud.

“A pesar de un aumento del 20% en las visitas al departamento de emergencias en todo el sistema H+H, los niveles de personal se han mantenido estancados. La ciudad debe brindarnos un contrato justo ahora para abordar esta crisis de personal y demostrar respeto por sus proveedores de primera línea y los ciudadanos que atendemos”, agregó el médico.

La manifestación, que se sumó a una serie de eventos realizados en diferentes lugares de la Gran Manzana desde la semana pasada, puso el dedo en la llaga sobre la falta de personal, lo que incide directamente en el servicio que pueden recibir los pacientes.

“Hay muchas vacantes que no han sido ocupadas, hay doctores que se han ido porque esperan un incremento en sueldos que no se ha dado, los pacientes están batallando porque no tenemos suficiente personal. Muchos están trabajando turnos dobles y están quemados. Un doctor está haciendo el trabajo de tres doctores”, dijo la Dra. Jasmeet Sandhu, quien recalcó que procedimientos urgentes como biopsias, están tomando más tiempo de lo habitual en Elmhurst comparado con otros hospitales. “Esto incide en el cuidado de salud de calidad que debemos darle a nuestros pacientes. Y en cuestiones de salud mental el panorama está difícil ante la falta de siquiatras”.

Y sobre las negociaciones que han venido sosteniendo con NYC Health and Hospitals (H+H) y otros afiliados, incluidos NYU, Mount Sinai y PAGNY, los médicos aseguraron que deben priorizar el incremento de personal y la retención de profesionales para garantizar una atención médica segura y eficiente para todos los neoyorquinos.



Frances Quee, presidenta del sindicato de doctores, hizo el llamado de auxilio a las administración municipal, y aunque destacó que hasta ahora el compromiso de los médicos se ha mantenido intacto en ofrecer cuidado de salud de calidad, para muchos se ha empezado a hacer insostenible por la sobrecarga de trabajo.

“Nuestro contrato expiró y no nos han ofrecido nada hasta este punto. Además pedimos tener suficientes doctores, hay muchos que están retirándose por la edad y sin embargo hacemos nuestros esfuerzos para que no afecte el cuidado de pacientes, pero agota a muchos doctores, especialmente ahora que estamos viendo a más pacientes”, dijo la doctora pediatra. “Estamos comprometidos en que nada les pase a los pacientes pero nuestros doctores ya están quemándose, trabajando hasta 48 horas seguidas dependiendo el servicio que estén prestando. Estamos listos para pelear por más recursos en el sistema de salud, que resuelvan lo de nuestro contrato y que contraten a más médicos”.

El asambleísta Ron Kim, presidente del Comité de envejecimiento de la Asamblea, se unió a los manifestantes frente al Hospital Elmhurst y recalcó que la contratación de médicos debe ser la pieza central que se acate en las discusiones previstas entre el Departamento de Salud y Hospital de la ciudad de Nueva York y sus trabajadores de atención médica.

“Es hora de que la Ciudad dé un paso adelante y pague a nuestros trabajadores de atención médica por cada hora de atención que brindan a los neoyorquinos. Estamos poniendo en peligro la salud y la seguridad de nuestra comunidad al colocar nuestros médicos en situaciones insostenibles”, dijo el legislador. “Muchas veces se ven obligados a atender a cientos de pacientes a la vez o retrasar cirugías que salvan vidas debido a la escasez de personal. Esto es imperdonable y no espero una solución rápida. resolución de estas negociaciones contractuales y salario justo para todos los proveedores de atención médica que realizan este trabajo esencial”.

Pacientes del hospital el pleno corazón de Queens, como Alonso García, quien comentó que estuvo hospitalizado allí en los peores días de la pandemic del COVID, se puso del lado de los doctores y pidió a la administración local que no de más vueltas al asunto y destine fondos para dar mejores salarios a los médicos y llenar las plazas vacías.

“Yo estoy 100% del lado de los médicos porque ellos están haciendo un reclamo justo. Ellos me salvaron aquí en este hospital y eso no tiene precio, ellos salvan vidas, son héroes y tienen que salir a la calle a rogar que les suban los sueldos. Eso es el colmo cuando en cambio el Alcalde invierte millones en mantener a vagos que llegan de afuera a vivir de gratis en hoteles cinco estrellas”, comentó el colombiano. “Es un asunto simple, hay que subirle los sueldos ya y hay que contratar médicos porque mucho es lo que han aguantado. Incluso con pocos doctores y siguen prestando un servicio excelente”.

Otros pacientes del área que recurren al Hospital de Elmhurst también comparten la misma posición y temen que si la Ciudad no resuelve las exigencias de los doctores, puedan sentir pronto el impacto.

“Por muchos años este hospital fue muy malo, y desde De Blasio se volvió muy bueno y hasta comenzó a atender gratis a gente sin papeles como yo, y me preocupa que por falta de doctores o porque no les pagan lo que se merecen todo se dañe y nuestra salud entre en problemas”, dijo Melisa Roldán.

Asimismo, la senadora estatal Julia Salazar, quien mostró su apoyo a los doctores, le pidió al alcalde Adams que incluya en el presupuesto municipal los recursos necesarios para garantizar que la salud no se venga a pique.

“Actualmente los médicos atienden más de 6,000 llamadas diarias, un número que se ha triplicado y no podemos permitir que los doctores se agoten y que el sistema de salud no cuente con los recursos que necesitan menos ahora, por lo que urgen acciones inmediatas para que el sistema no se ponga en riesgo”, dijo la política. “En este momento hay un riesgo potencial”.

La Administración de salud se refirió a las quejas y reclamos de los doctores de los hospitales públicos de la ciudad, y recalcó que el cuidado de los pacientes no está en riesgo.

“NYC Health + Hospitals valora a nuestros médicos y la atención crítica y de alta calidad que brindan a los neoyorquinos todos los días. En los últimos años, el sistema de salud ha realizado importantes inversiones en su fuerza laboral clínica. Si bien continúan las conversaciones con el Consejo de Médicos, nuestros hospitales siguen siendo lugares en los que nuestros pacientes confían para su atención”, dijo un vocero de los hospitales.

Mencionaron también que NYC Health + Hospitals, en coordinación con sus empleadores afiliados como PAGNY, han puesto sobre la mesa aumentos salariales significativos en conversaciones con el Consejo de Médicos. Además señalaron que la ​​Ciudad anunció recientemente un contrato tentativo con el Comité de Pasantes y Residentes y que el año pasado se dio un contrato anterior con enfermeras de NYC Health + Hospitals, habiendo contratado hasta la fecha a más de 1,000 enfermeras.

