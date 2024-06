Wendy Guevara le responde a Laura Zapata: ‘La señora me ofendió sin conocerme’

Wendy Guevara, influencer mexicana, respondió a Laura Zapata, quien dijo que no la compararan con “esa cosa”. Las declaraciones, como eran de esperar, han causado revuelo y ahora la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ decidió fijar posición.

Durante un encuentro con la prensa, la creadora de contenido dijo: “Les voy a decir, yo lo conté, pero la señora me ofendió sin conocerme. No puedes juzgar a nadie así, la señora es una dama, yo jamás la voy a insultar, pero sí está medio lurias (loca)”.

En este sentido, consideró que la actriz se ha visto inmersa en varias polémicas y por eso no entiende qué le podría estar pasando.

“Bromearon diciéndole que se parecía a Wendy Guevara y dijo que no la estuvieran comparando con esa cosa y yo me sentí bien mal, pues dije ‘¿qué onda, señora? Yo cuando le he faltado el respeto, ¿verdad?’”, afirmó.

En la declaración a los medios, agregó que Laura Zapata es una mujer homofóbica y que lamenta que ataque a la comunidad LGBTIQ+.

“Nosotros ya sabemos qué hacer, pues cancelar a las o los que comienzan a hablar mal de la comunidad y yo creo que no está bonito porque también somos un público y consumimos sus telenovelas, el trabajo de todos los artistas, actrices y toda la gente que trabaja en la televisión y en las redes sociales”, dijo.

Luego de esto, comentó: “A lo mejor hay gente que nos ve como minoría o como equis y ella es una de ellos, pero bueno, bendiciones”.

Wendy Guevara indicó que se sintió decepcionada porque admiraba mucho a Laura Zapata y explicó que no se parece en nada a Thalía, a quien describió como una persona buena onda.

“Thalía es un amor, yo platico con ella, de verdad, te lo juro”, dijo para luego indicar que en Miami se encontró con la artista y la vio como alguien sencillo. “Son familia y no estoy ofendiendo a la señora, pero cuando me atacan a mí, tengo que defenderme”, añadió en la declaración a los periodistas.

