¿Qué se sabe del estado de salud de Wendy Guevara, ganadora de ‘La Casa de los Famosos México?

Wendy Guevara, creadora mexicana de contenido, y ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’, fue operada luego de que sufriera unos fuertes dolores abdominales que hicieron que la hospitalizaran de emergencia. Al final determinaron que se trataba de una piedra en las vías biliares que podía convertirse en una pancreatitis.

En sus redes sociales, la familia de la famosa ‘perdida’, compartió información de su estado de salud y la operación a la que la sometieron.

“Una oración por Wendy, pues ahorita está en operación. La verdad estamos muy, muy preocupados, mucho muy preocupados. Ustedes saben que la oración es muy poderosa y cuando le pedimos a Dios él nos escucha cuando pedimos cosas buenas, para que él incline su oído para que todo salga bien”, dijeron sus padres Francisco Guevara y Fabiola Venegas.

Su madre también indicó cómo empezó a sentirse mal Wendy Guevara: “El doctor la acompañó porque se empezó a sentir mal, la inyectó y le dio un medicamento y sí pudo hacer lo que tenía que hacer pero ya no pudo y se vino el viernes en la noche y ayer (sábado) se sintió un poco más tranquila y se fue al cine pero ya no aguantó el dolor y lo tuvieron que operar de urgencia”.

Wendy Guevara pasó por el quirófano

Luego de varias horas, la mexicana subió en sus historias un video en el que se le vio luego de pasar por el quirófano.

El mensaje de la influencer estuvo dirigido a una amiga por su cumpleaños: “Así recién salida de la cirugía y todo quiero felicitar a Juka, que es su cumple y me manda muchos saludos, te quiero Juka, felicidades porque siempre me haces looks bien padres”.

Con esto confirmó que está bien y avanza en su recuperación, un proceso del que seguro sus fans estarán atentos debido al cariño que le tienen.

La popularidad de Wendy Guevara aumentó significativamente luego de que ganara el reality show de TelevisaUnivision. Su frescura, espontaneidad y buen humor, fueron claves para que triunfara en la primera edición del programa de telerrealidad en su versión mexicana.

Sigue leyendo:

· Wendy Guevara llega a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ y habla de la lluvia de proyectos que tiene

· Juan Pablo Medina contó lo que ocurrió con Wendy Guevara y asegura haberse disculpado con ella

· Wendy Guevara apostó por un vestido negro de Balmain en los Latin American Music Awards