Katy Perry es acusada nuevamente por presunto acoso sexual durante una fiesta

A solo unos días del anuncio de su próxima canción, “Woman’s World”, la cual llegará en julio de este mismo año, Katy Perry fue nuevamente acusada por el presunto acoso sexual cometido hacia el modelo Josh Kloss en 2019.

A través de diversos medios y redes sociales, el nombre de la intérprete de “Roar” volvió a surgir luego de que Kloss usara nuevamente sus redes sociales, como años atrás, para denunciar a la artista estadounidense.

De acuerdo con el modelo, quien protagonizó el videoclip “Teenage Dream”, junto con Perry en 2020, se encontró con la intérprete de “Dark Horse” durante una fiesta en la que llevó a una de sus amigas que se “moría” por conocer a la cantante.

La estrella Katy Perry enfrenta nuevas acusaciones de acoso sexual, el actor y modelo Josh Kloss, quien protagonizó junto a la cantante el videoclip musical de la cancion 'Teenage Dream', la acusó de tener mal comportamiento 🫣 pic.twitter.com/Y93UlkQOdM — EXA Victoria 94.5 FM (@ExaVictoria) June 21, 2024

Según lo mencionado por Kloss, cuando vio a Perry en la fiesta de cumpleaños de Johnny Wujek, ambos se abrazaron por la amistad que forjaron durante la filmación del video. Sin embargo, y antes de poder presentarle a su amiga a Katy, esta le bajó los pantalones enfrente de todos los invitados.

Cuando me di la vuelta para presentarle a mi amiga, ella levantó la sudadera y separó la ropa interior todo lo que pudo para mostrarle a un grupo de sus amigos el tamaño de mi pene. ¿Se imaginan lo patético y avergonzado que me sentí? Josh Kloss – Modelo

Katy Perry de nuevo en la polémica

A pesar de la nueva acusación hecha por Kloss, quien realizó la misma acción años atrás y que decidió repetirla luego de que la cantante se convirtiera en tendencia por el anuncio de su próximo sencillo, el modelo borró su publicación horas más tarde.

Esta no es la primera ocasión en la que la intérprete de “Firework” es acusada de un comportamiento indebido. En 2019, un año antes de la revelación de Kloss, Perry fue señalada por la periodista rusa Tina Kandelaki de actuar de forma inapropiada.

Según lo mencionado por Kandelaki, se encontró con la esposa de Orlando Bloom durante una fiesta privada. Durante este momento, la cantante, quien se encontraba alcoholizada, intentó besarla y manosearla.

Tras la acusación de la periodista rusa, Josh Kloss volvió a alzar la voz un año después para señalar que la artista estadounidense le insistió, en una ocasión, asistir a un club de striptease juntos, a lo que Josh se negó ante la insistencia de Perry.

Hasta el momento, y luego del reciente realce de acusaciones en contra de Perry, la cantante ha decidido guardar silencio.



Durante la época de las primeras acusaciones, la intérprete de “Wide Awake” contó que no existía un “control o equilibrio” en las noticias basadas en rumores: “No quiero decir ‘culpable hasta que se demuestre lo contrario’, pero no hay control ni equilibrio: un titular simplemente vuela, ¿verdad? Y no hay ninguna investigación sobre ello”.

