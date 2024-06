La Materialista devastada: falleció su hermano Jhosep a causa de cáncer

La cantante dominicana La Materialista, quien participó en ‘La Casa de los Famosos 3’, atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su vida debido a que falleció su hermano Jhosep Ynfante.

En su cuenta en Instagram, la artista compartió un mensaje para mostrar su pesar por esta pérdida en su vida. “Hermano de mi alma, mi corazón ha quedado destrozado en pedazos con tu partida, jamás iba a imaginar que unos de nuestros últimos mensajes era despedida. Más que mi hermano fuiste un padre para mí, mi amigo, mi mentor por quien hoy soy lo que soy”.

Luego repasó varios de los momentos que vivieron: “Cuántas anécdotas, cuántas historias y logros juntos , cuántas risas y llantos mi alma gemela o como tú me dijiste “tu avatar”.

También habló del cáncer que tenía su hermano, con el que batalló fuertemente: “Me sentí y sentiré orgullosa de ti fuiste un gran ejemplo de perseverancia en tu batalla por vivir, luchaste con valentía te levantabas una y otra vez fuiste un gran guerrero tu lucha fue nuestra y una gran muestra de amor a la vida a nosotros tu familia a tus hijos ni en el último momento te rendiste; no perdiste esta batalla lograste una Inmensa Victoria de Amor y fe hacia nosotros los que te amamos”.

La Materialista también escribió: “Te voy a amar toda mi vida, hermano de mi alma. No hay palabras que expresen mi dolor y mucho menos mi amor. Sin ti ya no habrán más cumpleaños para mí porque ya no está mi otra mitad 🥹. No me voy a despedir de ti, hermano mío, solo hasta pronto que tu alma descanse en paz y que tu luz siga brillando en el cielo”.

Por último, la famosa dijo: “Jhosep Ynfante, hermano de mi alma, nos volveremos a ver en un mejor lugar en la gloria de Dios nuestro señor Jesús”.

La última conversación que tuvo la intérprete de ‘La chapa que vibra’ fue de un emotivo video en el que un motivador hablaba de su relación con su hermana. “Lo único que quiero es verte feliz y en paz”, decía el coach.

Sigue leyendo:

• Raúl de Molina y ‘La Materialista’ se vieron las caras tras haber protagonizado una controversia

• Raúl de Molina se defiende tras críticas por no saludar de beso a ‘La Materialista’

• LCDLF: La Materialista no soporta que rechacen su jugo de cáscara de piña con arroz, Osmel prefirió agua