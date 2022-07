Raúl de Molina se defiende tras críticas por no saludar de beso a ‘La Materialista’

El presentador de televisión Raúl de Molina este lunes se defendió de los constantes señalamientos a los que fue sometido luego de haber sido criticado por no haber accedido a saludar de beso en la mejilla a ‘La Materialista’, video que se viralizó en las diversas plataformas.

“Si no conozco a la persona no la voy a saludar de beso ni de abrazo“, explicó el cubano al locutor Enrique Santos, luego de la polémica que se registró en los Premios Juventud que realizaron hace pocos días en San Juan, Puerto Rico. Sin embargo, todo fue mal interpretado luego de haber abrazado al cantante Carlos Ponce el mismo día.

De Molina manifestó que el motivo por el que se decidió a darle un abrazo al también presentador puertorriqueño fue porque estaba al tanto que cada uno de los que estaban trabajando para la cadena televisiva con anterioridad les habían realizado una prueba para descartar un posible contagio, debido a que la pandemia no ha llegado a su fin.

“Sí abracé a Carlos Ponce, pero sé que Carlos Ponce para estar en la alfombra de Premios Juventud tuvo que hacerse una prueba de covid-19. Univision le hizo pruebas a las personas que trabajaban con ellos para poder ir a la alfombra. Yo no conozco si ella se hizo una prueba covid-19 o no, pero no la voy a saludar. Me da pena, la saludé de lejos, le mandé besos y todo; pero no uses una cosa que yo no la saludé porque sea dominicana, se han inventado eso”, explicó detalladamente el presentador del programa ‘El Gordo y La Flaca’.

“Sea dominicana, sea china, sea americana, no voy a darle un beso a nadie si no la conozco“, añadió.

La controversia se registró luego que él le respondiera que no le estaba dando besos a nadie por un tema de evitar cualquier tipo de contagio por la pandemia. Por ello, de manera contundente rechazó que digan que es una persona racista.

“Cómo van a decir que yo soy racista cuando yo voy a República Dominicana todo el tiempo, cuando yo hago el programa desde allá y cuando voy de vacaciones a República Dominicana y siempre he hablado muy bien de República Dominicana“, destacó en la entrevista.

