‘Top Chef VIP 3’: José María Galeano lanza emotivo mensaje por eliminación del Puma

El actor español José María Galeano publicó en su cuenta en Instagram un mensaje después de la eliminación del programa ‘Top Chef VIP 3’ de José Luis Rodríguez, más conocido como el Puma.

Este ha sido uno de los momentos más emotivos de la competencia, debido a lo querido que fue el intérprete de ‘Pavo Real’ en la competencia que transmite la cadena Telemundo.

El cariño hacia el venezolano quedó demostrado en mensajes como los de Galeano, quien dijo en la red social: “Se marcha el corazón, la humildad, la calma, el amor, la sabiduría, la templanza, la palabra adecuada siempre en el momento justo. Se marcha de las mejores cosas que me han pasado en ‘Top Chef VIP 3’”.

Luego de esto, indicó: “Se marcha un amigo con el que he reído a montones, con el que lo he pasado en grande y que además de todo eso me ha regalado una lección maravillosa para toda la vida. Cito sus palabras: ‘José María, sigue siempre adelante y nunca dejes de ser tú’”.

Además, describió al Puma como un gran compañero, amigo, hermano. “Compartir contigo esta aventura ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en mi carrera“.

Gracias por cada enseñanza que me has regalado, las guardaré como un tesoro para siempre. Te quiero, te admiro y desde ya te extraño”.

La salida del reconocido artista supuso un gran golpe para los concursantes, ya que consideraban tenía una chispa increíble dentro del reality show de cocina.

Por eso, cuando anunciaron su eliminación, desde el jurado hasta Carmen Villalobos se les vio llorar, ya que aseguraban que extrañarían al Puma.

La competencia avanza y cada vez se hace más cerrado el grupo, acercándonos a la gran final para saber quién será el famoso que logre demostrar de una mejor forma sus habilidades a la hora de enfrentar las distintas preparaciones que ordenan en el juego.

