Tyson Fury cuenta nuevos detalles sobre su pelea contra Oleksandr Usyk 

El boxeador inglés Tyson Fury decidió hablar finalmente sobre la derrota que sufrió contra el ucraniano Oleksandr Usyk hace un par de semanas y aseguró que él sigue confiado de ser el verdadero ganador del enfrentamiento a pesar de la decisión tomada por los jueces encargados de la pelea; asimismo sostuvo que dicho duelo le estaba resultando tan fácil que se divirtió demasiado y esto fue lo que generó el cambio del resultado en su contra.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Furocity, donde aseguró que enfrentarse contra Usyk le resultó tan divertido que no se preocupó mucho por demostrar sus verdaderas habilidades en el cuadrilátero y esto se terminó reflejando en el noveno asalto cuando su rival lo terminó lastimando en el noveno asalto.

“La pelea con Usyk fue mucho más fácil de lo que creía que iba a ser. La gente decía que es un peleador difícil de golpear, pero yo le estaba incendiando la cara con combinaciones de tres o cuatro golpes. Me estaba riendo de él. Mi problema en esa pelea fue que me estaba divirtiendo en exceso, porque probablemente me estaba resultando demasiado fácil. Por momentos fue demasiado fácil”, expresó.

“Por momentos, parecía que me estaba enfrentando a un boxeador amateur local, lo estaba disfrutando en exceso, y pagué el precio en el noveno round cuando perdí el round 10-8, y me sacudió. Eso pasa cuando te estás divirtiendo en exceso. Y me lo dijeron muchas veces: nunca mezcles el trabajo con la diversión, y siempre les mostré el dedo. Pero aun así la pelea fue divertida”, agregó el británico.

Tyson Fury consideró que él solo perdió tres rounds en este combate y por este motivo no cree que Usyk haya ganado un máximo de cuatro asaltos siendo lo más positivos posible; asimismo resaltó que a pesar que Usyk le conectó un buen golpe en el octavo round no generó un mayor impacto en el andar de la pelea.

“Yo siento que yo le estaba ganando boxeándolo en la mayoría de los rounds. Obviamente, él me conectó un buen golpe en el octavo asalto que me lastimó la nariz, y luego en el noveno tuvo un round de 10-8, así que son dos rounds, y le doy también el décimo round. Pero más allá de eso, no creo que haya ganado más rounds. Le doy el round 8, 9 y 10, pero el 9 cuenta por dos, así que le doy cuatro rounds en la pelea. Yo tenía que noquearlo, porque no me iban a dar la decisión, lo cual es desafortunado porque simplemente el hecho de ganar una pelea ya es difícil en sí mismo, lo es aún más cuando sabes que lo tienes que noquear para ganar”, detalló.

“Ya he vuelto a ver la pelea varias veces, y sigo teniendo la misma respuesta: creo que gané la pelea, creo que hice lo suficiente. syk sabe que no me ganó. Podría sentarme aquí y decir muchas cosas, decir que estoy enojado, pero siempre he pensado que no es bueno sentarse a llorar por la leche que ya se derramó. Ya está hecho y ya quedó en el pasado. Creo que todo pasa por una razón, y creo que era mi momento, y obviamente Dios no tenía el plan de que yo ganara, o de que yo me llevara la decisión. Pero no me ha afectado”, finalizó.

Sigue leyendo:

–Duro golpe a Ryan García: Comisión Atlética lo suspende y le aplica una multa por dopaje

–¿Será verdad? Ryan García anuncia su retiro en las redes sociales

–OMB ordena la revancha entre Óscar Valdez y Vaquero Navarrete