Irina Baeva le responde a aquellos que la han criticado por su papel en ‘Aventurera’

Irina Baeva conoce que su interpretación como la ‘Aventurera’ ha sido objeto de críticas y opiniones diversas, y eso es algo que siempre va a suceder en este medio. Además, no todos van a estar de acuerdo con su trabajo, pero no ha dejado de resaltar todo el esfuerzo y dedicación que le ha puesto a cada función.

Para la actriz de origen ruso ‘Aventurera’ se ha convertido en un reto y una oportunidad de crecimiento. Por ello, agradece a todos los que han creído en ella y seguirá esforzándose para dar lo mejor de ella en cada función: “Ayer fue un día mágico en todos los aspectos”.

“Espero que esto mejore, a mí en lo personal no me gustó, me aburrió mucho”, fue el comentario que Gustavo Adolfo Infante emitió sobre su interpretación, aunque él no fue el único, pues Niurka Marcos también arremetió en su contra.

Internautas hablan de la actuación de Irina Baeva

“No sabe ni actuar, mucho menos bailar con la pasión que caracteriza a las actrices latinas”, “Cero baile, cero gracia! Cuadradísima”, “Si muy guapa, pero no sabe bailar”, “La disciplina no te dará el ritmo… Ese lo traes en los genes”, “Se mueve más mi perro cuando tienes pulgas”, “No, no ella es vedette, no te voy a decir que le faltó algo … Te voy a decir que le faltó TODO”, “¿No hay mexicanas que hagan ese papel? Juan Osorio la C**ó”, “Sus pasos muy secos, sin gracia. Parece robot”, comenzaron diciendo en una publicación realizada en la red social Instagram.

Los comentarios en contra de la actriz han sido muy crueles, pues aparentemente su trabajo no gustó: “Nada que ver con las demás aventureras, que lástima que no sepan elegir hoy en día”, “Mínimo unas clases de baile, no tiene gracia, baila muy feo”, “Los rusos no tienen ritmo y son más fríos que el hielo, tantas actrices latinas en México y agarran a una que solo es wera y joven“, “Ni carisma ni baile”, “No baila no actúa. No canta, está para llorar”, “Sin nada de gracia, no siente la música. A quién se le ocurrió ponerla a ella”.

